https://ria.ru/20210402/radiochastoty-1603953435.html
Киев обвинил Москву в "присвоении" радиочастот
Киев обвинил Москву в "присвоении" радиочастот
МИД Украины не исключает перспективу арбитража из-за якобы присвоении Россией телекоммуникационной системы и радиочастотного ресурса Украины, заявила в пятницу... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T13:53
2021-04-02T13:53
2021-04-02T14:08
россия
эмине джапарова
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
верховная рада украины
украина
в мире
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КИЕВ, 2 апр - РИА Новости. МИД Украины не исключает перспективу арбитража из-за якобы присвоении Россией телекоммуникационной системы и радиочастотного ресурса Украины, заявила в пятницу первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.По ее словам, телекоммуникационная система Украины вместе с радиочастотным ресурсом фактически "украдена" Россией."Мы отслеживаем, и у нас были огромные отчеты по тому, как Роскомнадзор продолжает выдавать лицензии на использование украинских частот, которые являются имуществом Украины. И здесь, мне кажется, есть большая перспектива, во-первых, санкционного реагирования - эта работа точно проводилась, ее надо реанимировать. И перспектива арбитража, которая, кстати, нами сейчас прорабатывается", - сказала Джапарова на слушаниях в комитете Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.По ее словам, перспектива арбитражного рассмотрения этого вопроса будет рассмотрена на межведомственном совещании через неделю."Есть факт незаконного использования радиочастотного ресурса. В соответствии с регламентом и статутом, подобные споры должны решаться по дипломатическим каналам, и когда этот инструмент исчерпывается, тогда появляется перспектива арбитража", - пояснила замминистра.
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россия, эмине джапарова, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), верховная рада украины, украина, в мире