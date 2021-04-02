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Биография Валерия Радаева
Биография Валерия Радаева
Губернатор Саратовской области Валерий Васильевич Радаев родился 2 апреля 1961 года в селе Благодатное Хвалынского района Саратовской области. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T01:12
2021-04-02T01:12
валерий радаев
саратовская область
справки
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Губернатор Саратовской области Валерий Васильевич Радаев родился 2 апреля 1961 года в селе Благодатное Хвалынского района Саратовской области.В 1994 году окончил Саратовский институт механизации сельского хозяйства им. M.И. Калинина (ныне – Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова) по специальности "механизация сельского хозяйства". Кандидат социологических наук.Трудовую деятельность начал в 1980 году в Хвалынском районе Саратовской области. Работал на разных должностях в совхозе "Благодатинский", с 1993 года по 1996 год занимал должность директора.В апреле 1996 года был назначен на должность главы администрации города Хвалынска. В декабре 1996 года был избран главой администрации Хвалынского района, в 2000 году – главой объединенного муниципального образования Хвалынского района.С марта 2005 года по декабрь 2007 года работал руководителем Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской области.С 2002 года – член партии "Единая Россия". С апреля 2006 года по декабрь 2007 года и с марта 2010 года по ноябрь 2012 года – секретарь регионального политического совета Саратовского регионального отделения партии "Единая Россия". В декабре 2007 года был избран депутатом Саратовской областной Думы четвертого созыва.С 12 декабря 2007 года – председатель Саратовской областной Думы. 23 марта 2012 года указом президента РФ был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Саратовской области. 2 апреля 2012 года президент РФ внес на рассмотрение Саратовской областной Думы кандидатуру Валерия Радаева для наделения его полномочиями губернатора Саратовской области. 5 апреля 2012 года Валерий Радаев был наделен полномочиями губернатора Саратовской области. В тот же день официально вступил в должность. 17 марта 2017 года президент РФ Владимир Путин назначил Валерия Радаева временно исполняющим обязанности главы региона. 10 сентября 2017 года был избран губернатором Саратовской области, за Радаева проголосовали 74,63% избирателей, официально вступил в должность 21 сентября 2017 года. Член Высшего Совета партии "Единая Россия". Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (1997), орденом Дружбы (2012). Валерий Радаев женат, у него есть сын.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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96
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валерий радаев, саратовская область, справки

Биография Валерия Радаева

01:12 02.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Саратовской области Валерий Радаев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 31 августа 2017
Временно исполняющий обязанности губернатора Саратовской области Валерий Радаев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 31 августа 2017 - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Губернатор Саратовской области Валерий Васильевич Радаев родился 2 апреля 1961 года в селе Благодатное Хвалынского района Саратовской области.
В 1994 году окончил Саратовский институт механизации сельского хозяйства им. M.И. Калинина (ныне – Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова) по специальности "механизация сельского хозяйства". Кандидат социологических наук.
Трудовую деятельность начал в 1980 году в Хвалынском районе Саратовской области. Работал на разных должностях в совхозе "Благодатинский", с 1993 года по 1996 год занимал должность директора.
В апреле 1996 года был назначен на должность главы администрации города Хвалынска. В декабре 1996 года был избран главой администрации Хвалынского района, в 2000 году – главой объединенного муниципального образования Хвалынского района.
С марта 2005 года по декабрь 2007 года работал руководителем Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской области.
С 2002 года – член партии "Единая Россия". С апреля 2006 года по декабрь 2007 года и с марта 2010 года по ноябрь 2012 года – секретарь регионального политического совета Саратовского регионального отделения партии "Единая Россия". В декабре 2007 года был избран депутатом Саратовской областной Думы четвертого созыва.
С 12 декабря 2007 года – председатель Саратовской областной Думы.
23 марта 2012 года указом президента РФ был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Саратовской области.
2 апреля 2012 года президент РФ внес на рассмотрение Саратовской областной Думы кандидатуру Валерия Радаева для наделения его полномочиями губернатора Саратовской области.
5 апреля 2012 года Валерий Радаев был наделен полномочиями губернатора Саратовской области. В тот же день официально вступил в должность.
17 марта 2017 года президент РФ Владимир Путин назначил Валерия Радаева временно исполняющим обязанности главы региона.
10 сентября 2017 года был избран губернатором Саратовской области, за Радаева проголосовали 74,63% избирателей, официально вступил в должность 21 сентября 2017 года.
Член Высшего Совета партии "Единая Россия".
Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (1997), орденом Дружбы (2012).
Валерий Радаев женат, у него есть сын.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Валерий РадаевСаратовская областьСправки
 
 
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