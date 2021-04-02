https://ria.ru/20210402/radaev-1603588136.html

Биография Валерия Радаева

Биография Валерия Радаева

Губернатор Саратовской области Валерий Васильевич Радаев родился 2 апреля 1961 года в селе Благодатное Хвалынского района Саратовской области. РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T01:12

2021-04-02T01:12

2021-04-02T01:12

валерий радаев

саратовская область

справки

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Губернатор Саратовской области Валерий Васильевич Радаев родился 2 апреля 1961 года в селе Благодатное Хвалынского района Саратовской области.В 1994 году окончил Саратовский институт механизации сельского хозяйства им. M.И. Калинина (ныне – Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова) по специальности "механизация сельского хозяйства". Кандидат социологических наук.Трудовую деятельность начал в 1980 году в Хвалынском районе Саратовской области. Работал на разных должностях в совхозе "Благодатинский", с 1993 года по 1996 год занимал должность директора.В апреле 1996 года был назначен на должность главы администрации города Хвалынска. В декабре 1996 года был избран главой администрации Хвалынского района, в 2000 году – главой объединенного муниципального образования Хвалынского района.С марта 2005 года по декабрь 2007 года работал руководителем Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской области.С 2002 года – член партии "Единая Россия". С апреля 2006 года по декабрь 2007 года и с марта 2010 года по ноябрь 2012 года – секретарь регионального политического совета Саратовского регионального отделения партии "Единая Россия". В декабре 2007 года был избран депутатом Саратовской областной Думы четвертого созыва.С 12 декабря 2007 года – председатель Саратовской областной Думы. 23 марта 2012 года указом президента РФ был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Саратовской области. 2 апреля 2012 года президент РФ внес на рассмотрение Саратовской областной Думы кандидатуру Валерия Радаева для наделения его полномочиями губернатора Саратовской области. 5 апреля 2012 года Валерий Радаев был наделен полномочиями губернатора Саратовской области. В тот же день официально вступил в должность. 17 марта 2017 года президент РФ Владимир Путин назначил Валерия Радаева временно исполняющим обязанности главы региона. 10 сентября 2017 года был избран губернатором Саратовской области, за Радаева проголосовали 74,63% избирателей, официально вступил в должность 21 сентября 2017 года. Член Высшего Совета партии "Единая Россия". Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (1997), орденом Дружбы (2012). Валерий Радаев женат, у него есть сын.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий радаев, саратовская область, справки