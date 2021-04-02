https://ria.ru/20210402/putin-1603907246.html

Путину доверяют 55% россиян, показал опрос ФОМ

Путину доверяют 55% россиян, показал опрос ФОМ

Более половины россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T10:24

2021-04-02T10:24

2021-04-02T10:25

россия

фомнибус

фонд "общественное мнение"

владимир путин

политика

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Более половины россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".По данным опроса, 55% респондентов заявили, что "скорее доверяют" президенту, 34% опрошенных "скорее не доверяют" главе государства, еще 11% затруднились ответить.Как считают 59% опрошенных, Путин "скорее хорошо" работает на своем посту. Противоположной точки зрения придерживаются 27% россиян. Затруднились ответить на вопрос 14%.Опрос "ФОМнибус" проведен 26-28 марта среди 3 тысяч респондентов от 18 лет и старше в 207 населенных пунктах 73 российских регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20210331/rynok-1603627012.html

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2021

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россия, фомнибус, фонд "общественное мнение", владимир путин, политика