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Путину доверяют 55% россиян, показал опрос ФОМ
Путину доверяют 55% россиян, показал опрос ФОМ
Более половины россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T10:24
2021-04-02T10:25
россия
фомнибус
фонд "общественное мнение"
владимир путин
политика
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Более половины россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".По данным опроса, 55% респондентов заявили, что "скорее доверяют" президенту, 34% опрошенных "скорее не доверяют" главе государства, еще 11% затруднились ответить.Как считают 59% опрошенных, Путин "скорее хорошо" работает на своем посту. Противоположной точки зрения придерживаются 27% россиян. Затруднились ответить на вопрос 14%.Опрос "ФОМнибус" проведен 26-28 марта среди 3 тысяч респондентов от 18 лет и старше в 207 населенных пунктах 73 российских регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.
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россия, фомнибус, фонд "общественное мнение", владимир путин, политика

Путину доверяют 55% россиян, показал опрос ФОМ

10:24 02.04.2021 (обновлено: 10:25 02.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Более половины россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".
По данным опроса, 55% респондентов заявили, что "скорее доверяют" президенту, 34% опрошенных "скорее не доверяют" главе государства, еще 11% затруднились ответить.
Как считают 59% опрошенных, Путин "скорее хорошо" работает на своем посту. Противоположной точки зрения придерживаются 27% россиян. Затруднились ответить на вопрос 14%.
Опрос "ФОМнибус" проведен 26-28 марта среди 3 тысяч респондентов от 18 лет и старше в 207 населенных пунктах 73 российских регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
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