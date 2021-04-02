https://ria.ru/20210402/puteshestviya-1603909266.html

Туристы рассказали, почему выбирают самостоятельное планирование поездок

Туристы рассказали, почему выбирают самостоятельное планирование поездок

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, почему предпочитают планировать путешествия самостоятельно, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T11:49

2021-04-02T11:49

2021-04-02T11:49

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, почему предпочитают планировать путешествия самостоятельно, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 4350 пользователей и выяснили, что почти всем (94 процентам) из них нравится составлять программу и бронировать билеты и отели самостоятельно. Но на практике сами приобретают проездные документы и выкупают номера в гостиницах всего 66 процентов туристов. В агентства обращается семь процентов, остальные действуют в зависимости от обстоятельств.Треть (36 процентов) путешественников сказали, что самостоятельные бронирования выгоднее. Примерно столько же (34 процента) отметили, что "просто любят все контролировать сами". Девять процентов сослались на привычку. По семь процентов туристов сказали, что только сами могут выбрать лучшие варианты размещения и "не доверяют другим". Семь процентов опрошенных считают, что при самостоятельном планировании доступно больше перелетов и отелей.Половина пользователей не замечает минусов при самостоятельной организации отдыха. Остальные считают, что главная трудность — сложность составления программы и бронирования (на нее указали 53 процента респондентов). Четверть (26 процентов) признались, что организованная таким образом поездка иногда получается очень дорогой. Остальные отметили, что планирование занимает много времени.

https://ria.ru/20210306/armeniya-1599630283.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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