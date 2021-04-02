https://ria.ru/20210402/proniknovenie-1603885441.html

СМИ: неизвестный с коктейлем Молотова хотел попасть в резиденцию Макрона

СМИ: неизвестный с коктейлем Молотова хотел попасть в резиденцию Макрона

Неизвестный с бутылкой с зажигательной смесью задержан при попытке проникнуть на территорию Елисейского дворца в Париже, сообщает газета Figaro со ссылкой на... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T01:33

2021-04-02T01:33

2021-04-02T01:34

эммануэль макрон

франция

париж

в мире

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Неизвестный с бутылкой с зажигательной смесью задержан при попытке проникнуть на территорию Елисейского дворца в Париже, сообщает газета Figaro со ссылкой на судебные источники.Инцидент произошел в четверг днем, мужчина пытался перелезть решетку ограждения Елисейского дворца - резиденции главы государства Эммануэля Макрона и его жены Брижит. Он имел при себе бутылку с зажигательной смесью с уже подожженным фитилем.Вместе с нарушителем была задержана сопровождавшая его пара, которая снимала и фотографировала происходящее. Всем троим предъявлены обвинения в умышленном насилии с применением оружия.Источник в полиции сообщил, что жидкость в бутылке оказалась неопасной. Ее хозяин представился художником и заявил, что не хотел никому причинять вреда.

https://ria.ru/20210326/voyna-1602995071.html

франция

париж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эммануэль макрон, франция, париж, в мире