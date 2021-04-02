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СМИ: неизвестный с коктейлем Молотова хотел попасть в резиденцию Макрона
СМИ: неизвестный с коктейлем Молотова хотел попасть в резиденцию Макрона
Неизвестный с бутылкой с зажигательной смесью задержан при попытке проникнуть на территорию Елисейского дворца в Париже, сообщает газета Figaro со ссылкой на... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T01:33
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эммануэль макрон
франция
париж
в мире
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Неизвестный с бутылкой с зажигательной смесью задержан при попытке проникнуть на территорию Елисейского дворца в Париже, сообщает газета Figaro со ссылкой на судебные источники.Инцидент произошел в четверг днем, мужчина пытался перелезть решетку ограждения Елисейского дворца - резиденции главы государства Эммануэля Макрона и его жены Брижит. Он имел при себе бутылку с зажигательной смесью с уже подожженным фитилем.Вместе с нарушителем была задержана сопровождавшая его пара, которая снимала и фотографировала происходящее. Всем троим предъявлены обвинения в умышленном насилии с применением оружия.Источник в полиции сообщил, что жидкость в бутылке оказалась неопасной. Ее хозяин представился художником и заявил, что не хотел никому причинять вреда.
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эммануэль макрон, франция, париж, в мире

СМИ: неизвестный с коктейлем Молотова хотел попасть в резиденцию Макрона

01:33 02.04.2021 (обновлено: 01:34 02.04.2021)
 
© Fotolia / joseph_hilfigerПолиция Франции
Полиция Франции - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© Fotolia / joseph_hilfiger
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Неизвестный с бутылкой с зажигательной смесью задержан при попытке проникнуть на территорию Елисейского дворца в Париже, сообщает газета Figaro со ссылкой на судебные источники.
Инцидент произошел в четверг днем, мужчина пытался перелезть решетку ограждения Елисейского дворца - резиденции главы государства Эммануэля Макрона и его жены Брижит. Он имел при себе бутылку с зажигательной смесью с уже подожженным фитилем.
Вместе с нарушителем была задержана сопровождавшая его пара, которая снимала и фотографировала происходящее. Всем троим предъявлены обвинения в умышленном насилии с применением оружия.
Источник в полиции сообщил, что жидкость в бутылке оказалась неопасной. Ее хозяин представился художником и заявил, что не хотел никому причинять вреда.
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