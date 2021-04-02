https://ria.ru/20210402/privivka-1603938180.html

Прививку от COVID-19 сделали 106-летней жительнице Волгоградской области

Прививку от COVID-19 сделали 106-летней жительнице Волгоградской области

Прививку от коронавирусной инфекции сделала 106-летняя Елизавета Бойко из Волгоградской области, сообщает администрация региона на своей странице в Instagram. РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T12:46

2021-04-02T12:46

2021-04-02T12:46

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

волгоградская область

общество

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ВОЛГОГРАД, 2 апр – РИА Новости. Прививку от коронавирусной инфекции сделала 106-летняя Елизавета Бойко из Волгоградской области, сообщает администрация региона на своей странице в Instagram."Елизавета Ильинична Бойко стала самой зрелой представительницей старшего поколения в Волгоградской области, получившей защиту от коронавируса", - сообщает ведомство.Отмечается, что Елизавета Ильинична родилась 5 сентября 1914 года. Прививку ей сделали в Волгоградском доме-интернате для престарелых и инвалидов, где проживает женщина. По информации администрации, чувствует она себя хорошо.

https://ria.ru/20210402/vaktsinatsiya-1603904258.html

волгоградская область

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, волгоградская область, общество