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Прививку от COVID-19 сделали 106-летней жительнице Волгоградской области
Прививку от COVID-19 сделали 106-летней жительнице Волгоградской области
Прививку от коронавирусной инфекции сделала 106-летняя Елизавета Бойко из Волгоградской области, сообщает администрация региона на своей странице в Instagram. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T12:46
2021-04-02T12:46
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
волгоградская область
общество
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ВОЛГОГРАД, 2 апр – РИА Новости. Прививку от коронавирусной инфекции сделала 106-летняя Елизавета Бойко из Волгоградской области, сообщает администрация региона на своей странице в Instagram."Елизавета Ильинична Бойко стала самой зрелой представительницей старшего поколения в Волгоградской области, получившей защиту от коронавируса", - сообщает ведомство.Отмечается, что Елизавета Ильинична родилась 5 сентября 1914 года. Прививку ей сделали в Волгоградском доме-интернате для престарелых и инвалидов, где проживает женщина. По информации администрации, чувствует она себя хорошо.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, волгоградская область, общество

Прививку от COVID-19 сделали 106-летней жительнице Волгоградской области

12:46 02.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник держит в руках ампулу с российским препаратом "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Медицинский сотрудник держит в руках ампулу с российским препаратом Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВОЛГОГРАД, 2 апр – РИА Новости. Прививку от коронавирусной инфекции сделала 106-летняя Елизавета Бойко из Волгоградской области, сообщает администрация региона на своей странице в Instagram.
"Елизавета Ильинична Бойко стала самой зрелой представительницей старшего поколения в Волгоградской области, получившей защиту от коронавируса", - сообщает ведомство.
Отмечается, что Елизавета Ильинична родилась 5 сентября 1914 года. Прививку ей сделали в Волгоградском доме-интернате для престарелых и инвалидов, где проживает женщина. По информации администрации, чувствует она себя хорошо.
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