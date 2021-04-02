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Приморца обвинили в публикации фото Геббельса на сайте "Бессмертный полк"
Приморца обвинили в публикации фото Геббельса на сайте "Бессмертный полк"
Житель Владивостока подозревается в размещении фото министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса на сайте "Бессмертный полк онлайн", возбуждено... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T08:08
2021-04-02T08:08
следственный комитет россии (ск рф)
йозеф геббельс
александр бастрыкин
германия
владивосток
приморский край
адольф гитлер
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 2 апр - РИА Новости. Житель Владивостока подозревается в размещении фото министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса на сайте "Бессмертный полк онлайн", возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю."По версии следствия, 8 мая 2020 года подозреваемый, преследуя цель формирования в обществе пренебрежительного отношения ко дню воинской славы России "9 мая - День Победы", а также негативного отношения к участникам Великой Отечественной войны… разместил изображение рейхсминистра народного просвещения и пропаганды Германии, рейхсляйтера национал-социалистической немецкой рабочей партии на сайте "Бессмертный полк онлайн", - говорится в сообщении.Отмечается, что это является "сведениями, выражающими явное неуважение к российскому обществу относительно дня воинской славы"."Следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, то есть распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, совершенные публично)", - сообщает СУСК.Максимальная санкция по этой статье предусматривает до года исправительных работ.СК РФ летом 2020 года завел несколько уголовных дел после публикаций на сайте проекта "Бессмертный полк" фотографий нацистов, в том числе Адольфа Гитлера. Суды, в основном, приговаривают к штрафам, но пермяк Даниил Симанов получил 200 часов обязательных работ. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости говорил, что люди, разместившие на сайтах акции "Бессмертный полк" фотографии нацистов и предателей, уже понесли заслуженное наказание.
https://ria.ru/20210227/gitler-1599196045.html
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следственный комитет россии (ск рф), йозеф геббельс, александр бастрыкин, германия, владивосток, приморский край, адольф гитлер, происшествия

Приморца обвинили в публикации фото Геббельса на сайте "Бессмертный полк"

08:08 02.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 2 апр - РИА Новости. Житель Владивостока подозревается в размещении фото министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса на сайте "Бессмертный полк онлайн", возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.
"По версии следствия, 8 мая 2020 года подозреваемый, преследуя цель формирования в обществе пренебрежительного отношения ко дню воинской славы России "9 мая - День Победы", а также негативного отношения к участникам Великой Отечественной войны… разместил изображение рейхсминистра народного просвещения и пропаганды Германии, рейхсляйтера национал-социалистической немецкой рабочей партии на сайте "Бессмертный полк онлайн", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что это является "сведениями, выражающими явное неуважение к российскому обществу относительно дня воинской славы".
"Следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, то есть распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, совершенные публично)", - сообщает СУСК.
Максимальная санкция по этой статье предусматривает до года исправительных работ.
СК РФ летом 2020 года завел несколько уголовных дел после публикаций на сайте проекта "Бессмертный полк" фотографий нацистов, в том числе Адольфа Гитлера. Суды, в основном, приговаривают к штрафам, но пермяк Даниил Симанов получил 200 часов обязательных работ. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости говорил, что люди, разместившие на сайтах акции "Бессмертный полк" фотографии нацистов и предателей, уже понесли заслуженное наказание.
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Следственный комитет России (СК РФ)Йозеф ГеббельсАлександр БастрыкинГерманияВладивостокПриморский крайАдольф ГитлерПроисшествия
 
 
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