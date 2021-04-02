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Пригожин дал совет россиянам после инцидента с Познером в Грузии
Пригожин дал совет россиянам после инцидента с Познером в Грузии
Россиянам стоит временно воздержаться от поездок в Грузию, заявил продюсер Иосиф Пригожин. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T14:50
2021-04-02T14:50
россия
иосиф пригожин
владимир познер
абхазия
тбилиси
грузия
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Россиянам стоит временно воздержаться от поездок в Грузию, заявил продюсер Иосиф Пригожин.По его словам, каждый гражданин подвергает себя опасности, когда пересекает границу этой страны.Пригожин отметил, что Грузия может потерпеть серьезные убытки в сфере туризма и экономики из-за радикалов, чьи действия подрывают традиции страны.Позавчера Познер прилетел в Тбилиси, чтобы отметить день рождения, однако вскоре был вынужден вернуться в Москву: жители города вышли на улицы с требованием, чтобы он немедленно покинул Грузию. По мнению протестующих, журналист не признает территориальную целостность страны. В частности, это связано с его заявлениями о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии.
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россия, иосиф пригожин, владимир познер, абхазия, тбилиси, грузия, общество

Пригожин дал совет россиянам после инцидента с Познером в Грузии

14:50 02.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПродюсер Иосиф Пригожин
Продюсер Иосиф Пригожин - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Россиянам стоит временно воздержаться от поездок в Грузию, заявил продюсер Иосиф Пригожин.
По его словам, каждый гражданин подвергает себя опасности, когда пересекает границу этой страны.
"Нам стоит вообще если не бойкотировать, то совершенно точно на ближайшее время, пока не закончится неразбериха, просто поставить этот регион на стоп-лист, к великому сожалению", — сказал продюсер в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Пригожин отметил, что Грузия может потерпеть серьезные убытки в сфере туризма и экономики из-за радикалов, чьи действия подрывают традиции страны.
Позавчера Познер прилетел в Тбилиси, чтобы отметить день рождения, однако вскоре был вынужден вернуться в Москву: жители города вышли на улицы с требованием, чтобы он немедленно покинул Грузию. По мнению протестующих, журналист не признает территориальную целостность страны. В частности, это связано с его заявлениями о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии.
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РоссияИосиф ПригожинВладимир ПознерАбхазияТбилисиГрузияОбщество
 
 
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