https://ria.ru/20210402/prigozhin-1603963499.html
Пригожин дал совет россиянам после инцидента с Познером в Грузии
Пригожин дал совет россиянам после инцидента с Познером в Грузии
Россиянам стоит временно воздержаться от поездок в Грузию, заявил продюсер Иосиф Пригожин. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T14:50
2021-04-02T14:50
2021-04-02T14:50
россия
иосиф пригожин
владимир познер
абхазия
тбилиси
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общество
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Россиянам стоит временно воздержаться от поездок в Грузию, заявил продюсер Иосиф Пригожин.По его словам, каждый гражданин подвергает себя опасности, когда пересекает границу этой страны.Пригожин отметил, что Грузия может потерпеть серьезные убытки в сфере туризма и экономики из-за радикалов, чьи действия подрывают традиции страны.Позавчера Познер прилетел в Тбилиси, чтобы отметить день рождения, однако вскоре был вынужден вернуться в Москву: жители города вышли на улицы с требованием, чтобы он немедленно покинул Грузию. По мнению протестующих, журналист не признает территориальную целостность страны. В частности, это связано с его заявлениями о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии.
https://ria.ru/20210401/kandelaki-1603795718.html
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россия, иосиф пригожин, владимир познер, абхазия, тбилиси, грузия, общество