https://ria.ru/20210402/pozhar-1603975594.html

Пожар на Зубовском бульваре в Москве локализовали

Пожар на Зубовском бульваре в Москве локализовали

Пожар в офисном здании на Зубовском бульваре в центре Москвы локализован, информация о пострадавших пока не поступала, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T15:44

2021-04-02T15:44

2021-04-02T16:10

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Пожар в офисном здании на Зубовском бульваре в центре Москвы локализован, информация о пострадавших пока не поступала, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС."Произошедшее загорание на третьем этаже локализовано", - сказал собеседник агентства.По его словам, сведения о пострадавших в результате пожара пока не поступали.Ранее сообщалось, что дым валит из окон здания на Садовом кольце, где расположен ресторан быстрого питания KFC.

https://radiosputnik.ria.ru/20210402/kardiotsentr-1603938769.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия