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Пожар на Зубовском бульваре в Москве локализовали
Пожар на Зубовском бульваре в Москве локализовали
Пожар в офисном здании на Зубовском бульваре в центре Москвы локализован, информация о пострадавших пока не поступала, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T15:44
2021-04-02T16:10
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Пожар в офисном здании на Зубовском бульваре в центре Москвы локализован, информация о пострадавших пока не поступала, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС."Произошедшее загорание на третьем этаже локализовано", - сказал собеседник агентства.По его словам, сведения о пострадавших в результате пожара пока не поступали.Ранее сообщалось, что дым валит из окон здания на Садовом кольце, где расположен ресторан быстрого питания KFC.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

Пожар на Зубовском бульваре в Москве локализовали

15:44 02.04.2021 (обновлено: 16:10 02.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей КуденкоПожар на Зубовском бульваре в Москве
Пожар на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Пожар в офисном здании на Зубовском бульваре в центре Москвы локализован, информация о пострадавших пока не поступала, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
"Произошедшее загорание на третьем этаже локализовано", - сказал собеседник агентства.
По его словам, сведения о пострадавших в результате пожара пока не поступали.
Ранее сообщалось, что дым валит из окон здания на Садовом кольце, где расположен ресторан быстрого питания KFC.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
 
 
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