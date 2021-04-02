https://ria.ru/20210402/pozhar-1603917668.html

В Екатеринбурге сгорел террариум с рептилиями

В Екатеринбурге сгорел террариум с рептилиями

Прокуратура проводит проверку по факту гибели животных при пожаре в террариуме в Екатеринбурге, сообщает надзорное ведомство Свердловской области. РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T11:22

2021-04-02T11:22

2021-04-02T11:32

свердловская область

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 апр - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по факту гибели животных при пожаре в террариуме в Екатеринбурге, сообщает надзорное ведомство Свердловской области.Накануне региональное ГУМЧС сообщало, что во время пожара на складе сгорел террариум с рептилиями, все животные погибли."Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по сообщению в средствах массовой информации о гибели животных при пожаре в террариуме Екатеринбурга. К проведению надзорных мероприятий прокуратура привлекла специалистов управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области", - говорится в сообщении.Прокуратура даст оценку соблюдению законодательства в сфере ветеринарии и требований закона в области охраны и использования животного мира. По результатам проверки прокуратура при наличии оснований примет меры реагирования, уточняет надзорное ведомство.

https://ria.ru/20210331/pozhar-1603714234.html

свердловская область

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

свердловская область, екатеринбург, происшествия