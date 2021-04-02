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В Екатеринбурге сгорел террариум с рептилиями
В Екатеринбурге сгорел террариум с рептилиями
Прокуратура проводит проверку по факту гибели животных при пожаре в террариуме в Екатеринбурге, сообщает надзорное ведомство Свердловской области. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T11:22
2021-04-02T11:22
2021-04-02T11:32
свердловская область
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 апр - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по факту гибели животных при пожаре в террариуме в Екатеринбурге, сообщает надзорное ведомство Свердловской области.Накануне региональное ГУМЧС сообщало, что во время пожара на складе сгорел террариум с рептилиями, все животные погибли."Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по сообщению в средствах массовой информации о гибели животных при пожаре в террариуме Екатеринбурга. К проведению надзорных мероприятий прокуратура привлекла специалистов управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области", - говорится в сообщении.Прокуратура даст оценку соблюдению законодательства в сфере ветеринарии и требований закона в области охраны и использования животного мира. По результатам проверки прокуратура при наличии оснований примет меры реагирования, уточняет надзорное ведомство.
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свердловская область, екатеринбург, происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 апр - РИА Новости.
Прокуратура проводит проверку по факту гибели животных при пожаре в террариуме в Екатеринбурге
, сообщает надзорное ведомство Свердловской области.
Накануне региональное ГУМЧС сообщало, что во время пожара на складе сгорел террариум с рептилиями, все животные погибли.
"Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по сообщению в средствах массовой информации о гибели животных при пожаре в террариуме Екатеринбурга. К проведению надзорных мероприятий прокуратура привлекла специалистов управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области", - говорится в сообщении.
Прокуратура даст оценку соблюдению законодательства в сфере ветеринарии и требований закона в области охраны и использования животного мира. По результатам проверки прокуратура при наличии оснований примет меры реагирования, уточняет надзорное ведомство.