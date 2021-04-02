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Абитуриентам из Белоруссии упростят поступление в российские вузы
Абитуриентам из Белоруссии упростят поступление в российские вузы
Белорусские абитуриенты смогут поступать в вузы РФ по результатам белорусского аналога ЕГЭ - Централизованного тестирования (ЦТ), сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T16:29
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навигатор абитуриента
россия
единый государственный экзамен (егэ)
белоруссия
общество
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Белорусские абитуриенты смогут поступать в вузы РФ по результатам белорусского аналога ЕГЭ - Централизованного тестирования (ЦТ), сообщается в Telegram-канале Минобрнауки РФ со ссылкой на соответствующее письмо."Российским вузам рекомендовано при внесении изменений в правила приема предусмотреть зачет результатов Централизованного тестирования (ЦТ) на вступительных экзаменах, проводимых университетами самостоятельно. Также при необходимости возможно проведение собеседования с абитуриентом. Соответствующее письмо министерство направило в российские образовательные организации высшего образования", - говорится в сообщении.Отмечается, что Централизованное тестирование проводится в Белоруссии для оценки знаний при поступлении в высшие, средние специальные и профессионально-технические образовательные учреждения. Добавляется, что в отличие от ЕГЭ данный экзамен не является выпускным экзаменом в школах - "и тот, и другой виды тестирования оцениваются по стобалльной шкале".Кроме того, сообщается, что в 2021-2022 учебном году для граждан Белоруссии в пределах квоты российского кабмина выделено 700 мест, что почти в два раза превышает количество мест, выделенных на 2020-2021 учебный год.
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навигатор абитуриента, россия, единый государственный экзамен (егэ), белоруссия, общество

Абитуриентам из Белоруссии упростят поступление в российские вузы

16:29 02.04.2021 (обновлено: 16:30 02.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРабота приемной комиссии в московских университетах
Работа приемной комиссии в московских университетах - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Белорусские абитуриенты смогут поступать в вузы РФ по результатам белорусского аналога ЕГЭ - Централизованного тестирования (ЦТ), сообщается в Telegram-канале Минобрнауки РФ со ссылкой на соответствующее письмо.
"Российским вузам рекомендовано при внесении изменений в правила приема предусмотреть зачет результатов Централизованного тестирования (ЦТ) на вступительных экзаменах, проводимых университетами самостоятельно. Также при необходимости возможно проведение собеседования с абитуриентом. Соответствующее письмо министерство направило в российские образовательные организации высшего образования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Централизованное тестирование проводится в Белоруссии для оценки знаний при поступлении в высшие, средние специальные и профессионально-технические образовательные учреждения. Добавляется, что в отличие от ЕГЭ данный экзамен не является выпускным экзаменом в школах - "и тот, и другой виды тестирования оцениваются по стобалльной шкале".
Кроме того, сообщается, что в 2021-2022 учебном году для граждан Белоруссии в пределах квоты российского кабмина выделено 700 мест, что почти в два раза превышает количество мест, выделенных на 2020-2021 учебный год.
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Навигатор абитуриентаРоссияЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)БелоруссияОбщество
 
 
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