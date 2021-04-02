https://ria.ru/20210402/postuplenie-1603987244.html

Абитуриентам из Белоруссии упростят поступление в российские вузы

Абитуриентам из Белоруссии упростят поступление в российские вузы

Белорусские абитуриенты смогут поступать в вузы РФ по результатам белорусского аналога ЕГЭ - Централизованного тестирования (ЦТ), сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T16:29

2021-04-02T16:29

2021-04-02T16:30

навигатор абитуриента

россия

единый государственный экзамен (егэ)

белоруссия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573511564_0:122:3207:1926_1920x0_80_0_0_aab24b9fe9a31ba99b8ec71cfa95f50c.jpg

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Белорусские абитуриенты смогут поступать в вузы РФ по результатам белорусского аналога ЕГЭ - Централизованного тестирования (ЦТ), сообщается в Telegram-канале Минобрнауки РФ со ссылкой на соответствующее письмо."Российским вузам рекомендовано при внесении изменений в правила приема предусмотреть зачет результатов Централизованного тестирования (ЦТ) на вступительных экзаменах, проводимых университетами самостоятельно. Также при необходимости возможно проведение собеседования с абитуриентом. Соответствующее письмо министерство направило в российские образовательные организации высшего образования", - говорится в сообщении.Отмечается, что Централизованное тестирование проводится в Белоруссии для оценки знаний при поступлении в высшие, средние специальные и профессионально-технические образовательные учреждения. Добавляется, что в отличие от ЕГЭ данный экзамен не является выпускным экзаменом в школах - "и тот, и другой виды тестирования оцениваются по стобалльной шкале".Кроме того, сообщается, что в 2021-2022 учебном году для граждан Белоруссии в пределах квоты российского кабмина выделено 700 мест, что почти в два раза превышает количество мест, выделенных на 2020-2021 учебный год.

https://ria.ru/20210330/ege-1603468253.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

навигатор абитуриента, россия, единый государственный экзамен (егэ), белоруссия, общество