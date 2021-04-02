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На главу МВД Республики Сербской подали в суд за пощечину депутату
На главу МВД Республики Сербской подали в суд за пощечину депутату
Окружная прокуратура в главном городе Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) передала суду обвинительный акт в отношении главы МВД Драгана Лукача за... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T19:10
2021-04-02T19:11
милорад додик
республика сербская
сербия
босния и герцеговина
в мире
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БЕЛГРАД, 2 апр – РИА Новости. Окружная прокуратура в главном городе Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) передала суду обвинительный акт в отношении главы МВД Драгана Лукача за рукоприкладство в парламенте в конце 2019 в отношении тогда депутата, ныне градоначальника Баня-Луки Драшко Станивуковича.Нынешний мэр Баня-Луки занял пост после победы на муниципальных выборах в ноябре 2020 года. Станивукович в свои без малого 28 лет является наиболее острым и последовательным критиком правящего в Республике Сербской Союза независимых социал-демократов (СНСД) Милорада Додика. Он также был одним из организаторов и наиболее активных участников массовых протестов в Баня-Луке в 2019 году. Ранее он многократно вступал в личную полемику с Додиком и задерживался правоохранительными органами, в декабре 2019 года прямо в парламенте получил пощечину от главы МВД РС БиГ Драгана Лукача в ходе спора."Окружная прокуратура в Баня-Луке 26 марта передала на утверждение Основному суду обвинительный акт в отношении Драгана Лукача по статьям "создание угрозы безопасности", а также "нанесение телесных повреждений", - сообщило Радио и телевидение Сербии со ссылкой на надзорное ведомство.Глава МВД после инцидента заявлял, что "лишь оттолкнул от себя" оппозиционера, чтобы тот ему не угрожал. Происшествие в парламенте зафиксировали несколько камер.Министр Лукач имеет почти 30-летний стаж службы в МВД. В ходе войны 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине командовал специальными подразделениями полиции Республики Сербской. Неоднократно ранен, награжден двумя орденами – Милоша Обилича за храбрость и Карагеоргиевой звезды за успешное командование. С 2014 года возглавляет министерство внутренних дел РС БиГ.
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милорад додик, республика сербская, сербия, босния и герцеговина, в мире

На главу МВД Республики Сербской подали в суд за пощечину депутату

19:10 02.04.2021 (обновлено: 19:11 02.04.2021)
 
© Фото : Министарство унутрашњих послова РСГлава МВД Сербской Республики Драган Лукач
Глава МВД Сербской Республики Драган Лукач - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© Фото : Министарство унутрашњих послова РС
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БЕЛГРАД, 2 апр – РИА Новости. Окружная прокуратура в главном городе Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) передала суду обвинительный акт в отношении главы МВД Драгана Лукача за рукоприкладство в парламенте в конце 2019 в отношении тогда депутата, ныне градоначальника Баня-Луки Драшко Станивуковича.
Нынешний мэр Баня-Луки занял пост после победы на муниципальных выборах в ноябре 2020 года. Станивукович в свои без малого 28 лет является наиболее острым и последовательным критиком правящего в Республике Сербской Союза независимых социал-демократов (СНСД) Милорада Додика. Он также был одним из организаторов и наиболее активных участников массовых протестов в Баня-Луке в 2019 году. Ранее он многократно вступал в личную полемику с Додиком и задерживался правоохранительными органами, в декабре 2019 года прямо в парламенте получил пощечину от главы МВД РС БиГ Драгана Лукача в ходе спора.
"Окружная прокуратура в Баня-Луке 26 марта передала на утверждение Основному суду обвинительный акт в отношении Драгана Лукача по статьям "создание угрозы безопасности", а также "нанесение телесных повреждений", - сообщило Радио и телевидение Сербии со ссылкой на надзорное ведомство.
Глава МВД после инцидента заявлял, что "лишь оттолкнул от себя" оппозиционера, чтобы тот ему не угрожал. Происшествие в парламенте зафиксировали несколько камер.
Министр Лукач имеет почти 30-летний стаж службы в МВД. В ходе войны 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине командовал специальными подразделениями полиции Республики Сербской. Неоднократно ранен, награжден двумя орденами – Милоша Обилича за храбрость и Карагеоргиевой звезды за успешное командование. С 2014 года возглавляет министерство внутренних дел РС БиГ.
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