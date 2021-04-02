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Диетолог объяснил, кому легче похудеть
Диетолог объяснил, кому легче похудеть
Люди, которые хотят, но не могут похудеть, часто жалуются на "медленный метаболизм" или "широкую кость". Как на самом деле работает в таких случаях обмен... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T04:10
2021-04-02T04:10
михаил гинзбург
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Люди, которые хотят, но не могут похудеть, часто жалуются на "медленный метаболизм" или "широкую кость". Как на самом деле работает в таких случаях обмен веществ, рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.Он пояснил, что бывают люди, которым хочется есть очень часто, а потратить накопленную энергию они не могут. А другие, наоборот, легко выдерживают длительные паузы между приемами пищи, могут поесть один-два раза в день, и им этого хватает. Худеть легче тем, у кого пластичный метаболизм, то есть он легко переключается на расход энергии. "Это свойства в основном людей молодых, мускулистых, психологически открытых, которые любят много двигаться, проводить время на воздухе, в движении. Такие люди обычно полнотой не отличаются", – добавил Михаил Гинзбург.По его словам, самый простые средства стимулирования метаболизма – полноценный сон и расширение двигательной активности: прогулки, оздоровительная ходьба, домашние упражнения и водные процедуры, например, не очень контрастный душ. Все это поможет держать себя в форме. Но зацикливаться на каких-то показателях своего веса не стоит. "Очень часто человек "ведется" на какие-то цифры. Например, весит девушка 70 килограммов, прекрасно выглядит, но прочитала, что с ее ростом должна весить 65, и начинается изнурение. Она пытается не есть, от всего отказывается, срывается, всем жалуется. И кто-то говорит ей, что у нее просто "кость широкая". И это действует как извиняющее обстоятельство", – отметил Михаил Гинзбург в интервью радио Sputnik. На самом деле, "широкая кость"– это миф, потому что масса костной ткани адекватна мышечному развитию и общей массе тела, объяснил врач.
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михаил гинзбург, здоровье - общество, общество

Диетолог объяснил, кому легче похудеть

04:10 02.04.2021
 
© Depositphotos / mangostockДиета
Диета - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© Depositphotos / mangostock
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Люди, которые хотят, но не могут похудеть, часто жалуются на "медленный метаболизм" или "широкую кость". Как на самом деле работает в таких случаях обмен веществ, рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.
"Надо говорить не столько о "быстром" или "медленном" метаболизме, хотя это уместные термины, сколько о высоком или низком расходе энергии. Еще есть одно понятие – так называемый пластичный метаболизм, когда обмен веществ очень легко переключается с накопления энергии на расход", – сказал врач.
Он пояснил, что бывают люди, которым хочется есть очень часто, а потратить накопленную энергию они не могут. А другие, наоборот, легко выдерживают длительные паузы между приемами пищи, могут поесть один-два раза в день, и им этого хватает. Худеть легче тем, у кого пластичный метаболизм, то есть он легко переключается на расход энергии.
"Это свойства в основном людей молодых, мускулистых, психологически открытых, которые любят много двигаться, проводить время на воздухе, в движении. Такие люди обычно полнотой не отличаются", – добавил Михаил Гинзбург.
По его словам, самый простые средства стимулирования метаболизма – полноценный сон и расширение двигательной активности: прогулки, оздоровительная ходьба, домашние упражнения и водные процедуры, например, не очень контрастный душ. Все это поможет держать себя в форме. Но зацикливаться на каких-то показателях своего веса не стоит.
"Очень часто человек "ведется" на какие-то цифры. Например, весит девушка 70 килограммов, прекрасно выглядит, но прочитала, что с ее ростом должна весить 65, и начинается изнурение. Она пытается не есть, от всего отказывается, срывается, всем жалуется. И кто-то говорит ей, что у нее просто "кость широкая". И это действует как извиняющее обстоятельство", – отметил Михаил Гинзбург в интервью радио Sputnik.
На самом деле, "широкая кость"– это миф, потому что масса костной ткани адекватна мышечному развитию и общей массе тела, объяснил врач.
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