https://ria.ru/20210402/pokhudenie-1603887773.html

Диетолог объяснил, кому легче похудеть

Диетолог объяснил, кому легче похудеть

Люди, которые хотят, но не могут похудеть, часто жалуются на "медленный метаболизм" или "широкую кость". Как на самом деле работает в таких случаях обмен... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T04:10

2021-04-02T04:10

2021-04-02T04:10

михаил гинзбург

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Люди, которые хотят, но не могут похудеть, часто жалуются на "медленный метаболизм" или "широкую кость". Как на самом деле работает в таких случаях обмен веществ, рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.Он пояснил, что бывают люди, которым хочется есть очень часто, а потратить накопленную энергию они не могут. А другие, наоборот, легко выдерживают длительные паузы между приемами пищи, могут поесть один-два раза в день, и им этого хватает. Худеть легче тем, у кого пластичный метаболизм, то есть он легко переключается на расход энергии. "Это свойства в основном людей молодых, мускулистых, психологически открытых, которые любят много двигаться, проводить время на воздухе, в движении. Такие люди обычно полнотой не отличаются", – добавил Михаил Гинзбург.По его словам, самый простые средства стимулирования метаболизма – полноценный сон и расширение двигательной активности: прогулки, оздоровительная ходьба, домашние упражнения и водные процедуры, например, не очень контрастный душ. Все это поможет держать себя в форме. Но зацикливаться на каких-то показателях своего веса не стоит. "Очень часто человек "ведется" на какие-то цифры. Например, весит девушка 70 килограммов, прекрасно выглядит, но прочитала, что с ее ростом должна весить 65, и начинается изнурение. Она пытается не есть, от всего отказывается, срывается, всем жалуется. И кто-то говорит ей, что у нее просто "кость широкая". И это действует как извиняющее обстоятельство", – отметил Михаил Гинзбург в интервью радио Sputnik. На самом деле, "широкая кость"– это миф, потому что масса костной ткани адекватна мышечному развитию и общей массе тела, объяснил врач.

https://ria.ru/20210401/perekus-1603747053.html

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михаил гинзбург, здоровье - общество, общество