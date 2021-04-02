В ДНР не исключили, что Киев может пойти ва-банк на фоне поддержки США
ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Киев может пойти ва-банк на фоне поддержки со стороны США, но помощь Вашингтона ограничится заявлениями и возможными санкциями, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский.
Министр обороны США Ллойд Остин заявил о готовности Вашингтона поддержать Киев в случае конфликта с Москвой. Об этом сообщило минобороны Украины по итогам переговоров министров обороны двух стран.
"Ситуация похожа на ту, что происходила в Грузии в 2008 году, и США действуют так же, как они действовали везде... США воюют не своими руками, и вписываться за Украину, как и за Грузию в свое время, они не собираются. Будут говорить, что они поддерживают, в случае обострения могут ввести санкции какие-то. Но это бессмысленно и бесполезно", - сказал Бердичевский РИА Новости.
По его мнению, сценарий открытого противостояния США и России невозможен, а прямое военное вмешательство вызовет серьезный политический кризис в США и огромные проблемы у действующей администрации президента Джо Байдена, так как вряд ли она сможет объяснить, для чего это нужно Америке.
"Украинское руководство может пойти ва-банк, попытаться резкими наступательными движениями захватить территории Донецкой и Луганской народных республик, но у украинской армии существует проблема с боекомплектом, поскольку вооружение у них устаревшее, сроки хранения боекомплектов истекли. И если будут серьезные контрдействия, то количество дезертиров в украинской армии резко возрастет", - сказал Бердичевский.
Он заявил, что спецподразделения и по-настоящему боеготовные части составляют около 10% от всей украинской армии, все остальные - это обычные люди, которые пошли служить по контракту, поскольку работы на Украине нет.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.