https://ria.ru/20210402/podderzhka-1603934049.html

В ДНР не исключили, что Киев может пойти ва-банк на фоне поддержки США

В ДНР не исключили, что Киев может пойти ва-банк на фоне поддержки США

Киев может пойти ва-банк на фоне поддержки со стороны США, но помощь Вашингтона ограничится заявлениями и возможными санкциями, считает депутат Народного совета РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T12:33

2021-04-02T12:33

2021-04-02T12:33

владислав бердичевский

ллойд остин

луганская народная республика

верховная рада украины

джо байден

москва

сша

в мире

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ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Киев может пойти ва-банк на фоне поддержки со стороны США, но помощь Вашингтона ограничится заявлениями и возможными санкциями, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский.Министр обороны США Ллойд Остин заявил о готовности Вашингтона поддержать Киев в случае конфликта с Москвой. Об этом сообщило минобороны Украины по итогам переговоров министров обороны двух стран."Ситуация похожа на ту, что происходила в Грузии в 2008 году, и США действуют так же, как они действовали везде... США воюют не своими руками, и вписываться за Украину, как и за Грузию в свое время, они не собираются. Будут говорить, что они поддерживают, в случае обострения могут ввести санкции какие-то. Но это бессмысленно и бесполезно", - сказал Бердичевский РИА Новости.По его мнению, сценарий открытого противостояния США и России невозможен, а прямое военное вмешательство вызовет серьезный политический кризис в США и огромные проблемы у действующей администрации президента Джо Байдена, так как вряд ли она сможет объяснить, для чего это нужно Америке."Украинское руководство может пойти ва-банк, попытаться резкими наступательными движениями захватить территории Донецкой и Луганской народных республик, но у украинской армии существует проблема с боекомплектом, поскольку вооружение у них устаревшее, сроки хранения боекомплектов истекли. И если будут серьезные контрдействия, то количество дезертиров в украинской армии резко возрастет", - сказал Бердичевский.Он заявил, что спецподразделения и по-настоящему боеготовные части составляют около 10% от всей украинской армии, все остальные - это обычные люди, которые пошли служить по контракту, поскольку работы на Украине нет.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210402/donbass-1603908255.html

https://ria.ru/20210402/donbass-1603905016.html

луганская народная республика

москва

сша

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владислав бердичевский, ллойд остин, луганская народная республика, верховная рада украины, джо байден, москва, сша, в мире