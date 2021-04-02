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В ДНР не исключили, что Киев может пойти ва-банк на фоне поддержки США
В ДНР не исключили, что Киев может пойти ва-банк на фоне поддержки США
Киев может пойти ва-банк на фоне поддержки со стороны США, но помощь Вашингтона ограничится заявлениями и возможными санкциями, считает депутат Народного совета РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T12:33
2021-04-02T12:33
владислав бердичевский
ллойд остин
луганская народная республика
верховная рада украины
джо байден
москва
сша
в мире
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ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Киев может пойти ва-банк на фоне поддержки со стороны США, но помощь Вашингтона ограничится заявлениями и возможными санкциями, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский.Министр обороны США Ллойд Остин заявил о готовности Вашингтона поддержать Киев в случае конфликта с Москвой. Об этом сообщило минобороны Украины по итогам переговоров министров обороны двух стран."Ситуация похожа на ту, что происходила в Грузии в 2008 году, и США действуют так же, как они действовали везде... США воюют не своими руками, и вписываться за Украину, как и за Грузию в свое время, они не собираются. Будут говорить, что они поддерживают, в случае обострения могут ввести санкции какие-то. Но это бессмысленно и бесполезно", - сказал Бердичевский РИА Новости.По его мнению, сценарий открытого противостояния США и России невозможен, а прямое военное вмешательство вызовет серьезный политический кризис в США и огромные проблемы у действующей администрации президента Джо Байдена, так как вряд ли она сможет объяснить, для чего это нужно Америке."Украинское руководство может пойти ва-банк, попытаться резкими наступательными движениями захватить территории Донецкой и Луганской народных республик, но у украинской армии существует проблема с боекомплектом, поскольку вооружение у них устаревшее, сроки хранения боекомплектов истекли. И если будут серьезные контрдействия, то количество дезертиров в украинской армии резко возрастет", - сказал Бердичевский.Он заявил, что спецподразделения и по-настоящему боеготовные части составляют около 10% от всей украинской армии, все остальные - это обычные люди, которые пошли служить по контракту, поскольку работы на Украине нет.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210402/donbass-1603908255.html
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луганская народная республика
москва
сша
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владислав бердичевский, ллойд остин, луганская народная республика, верховная рада украины, джо байден, москва, сша, в мире

В ДНР не исключили, что Киев может пойти ва-банк на фоне поддержки США

12:33 02.04.2021
 
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Киев может пойти ва-банк на фоне поддержки со стороны США, но помощь Вашингтона ограничится заявлениями и возможными санкциями, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский.
Министр обороны США Ллойд Остин заявил о готовности Вашингтона поддержать Киев в случае конфликта с Москвой. Об этом сообщило минобороны Украины по итогам переговоров министров обороны двух стран.
"Ситуация похожа на ту, что происходила в Грузии в 2008 году, и США действуют так же, как они действовали везде... США воюют не своими руками, и вписываться за Украину, как и за Грузию в свое время, они не собираются. Будут говорить, что они поддерживают, в случае обострения могут ввести санкции какие-то. Но это бессмысленно и бесполезно", - сказал Бердичевский РИА Новости.
По его мнению, сценарий открытого противостояния США и России невозможен, а прямое военное вмешательство вызовет серьезный политический кризис в США и огромные проблемы у действующей администрации президента Джо Байдена, так как вряд ли она сможет объяснить, для чего это нужно Америке.
Депутат Государственной Думы Константин Затулин во время пресс-конференции на тему: Петр Порошенко уже приступил к фальсификации президентских выборов в Москве. 24 января 2019 - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
Вчера, 10:31
В Госдуме оценили заявления Киева о поддержке США в ситуации с Донбассом
"Украинское руководство может пойти ва-банк, попытаться резкими наступательными движениями захватить территории Донецкой и Луганской народных республик, но у украинской армии существует проблема с боекомплектом, поскольку вооружение у них устаревшее, сроки хранения боекомплектов истекли. И если будут серьезные контрдействия, то количество дезертиров в украинской армии резко возрастет", - сказал Бердичевский.
Он заявил, что спецподразделения и по-настоящему боеготовные части составляют около 10% от всей украинской армии, все остальные - это обычные люди, которые пошли служить по контракту, поскольку работы на Украине нет.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
Вчера, 10:11
В ЛНР назвали стратегию США по Донбассу "войной до последнего украинца"
 
Владислав БердичевскийЛлойд ОстинЛуганская Народная РеспубликаВерховная Рада УкраиныДжо БайденМоскваСШАВ мире
 
 
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