https://ria.ru/20210402/peregovory-1603950381.html

Переговоры премьеров России и Белоруссии пройдут очно в Минске в апреле

Переговоры премьеров России и Белоруссии пройдут очно в Минске в апреле

Переговоры премьеров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко запланированы в апреле в Минске в очном формате, главная тема - дорожные карты,... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T13:37

2021-04-02T13:37

2021-04-02T13:37

союзное государство

роман головченко

михаил мишустин

минск

белоруссия

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Переговоры премьеров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко запланированы в апреле в Минске в очном формате, главная тема - дорожные карты, сказал РИА Новости посол Белоруссии в России Владимир Семашко.Ранее Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев сообщил о планируемых в апреле переговорах глав правительств РФ и Белоруссии.Семашко подтвердил, что переговоры премьеров запланированы позднее в текущем месяце. "Очно. В Минске. Одна из тем - дорожные карты. Я думаю, главная тема, наверное, будет", - добавил он.Посол также отметил, что завтра вице-премьер РФ Алексей Оверчук встречается с первым вице-премьером Белоруссии "по обсуждению дорожных карт". "Я думаю, следом премьер России едет, будут обсуждать эти темы", - сказал посол.

https://ria.ru/20210402/bezopasnost-1603945967.html

минск

белоруссия

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роман головченко, михаил мишустин, минск, белоруссия