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Флаги Союзного государства - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Союзное государство
https://ria.ru/20210402/peregovory-1603950381.html
Переговоры премьеров России и Белоруссии пройдут очно в Минске в апреле
Переговоры премьеров России и Белоруссии пройдут очно в Минске в апреле
Переговоры премьеров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко запланированы в апреле в Минске в очном формате, главная тема - дорожные карты,... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T13:37
2021-04-02T13:37
союзное государство
роман головченко
михаил мишустин
минск
белоруссия
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Переговоры премьеров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко запланированы в апреле в Минске в очном формате, главная тема - дорожные карты, сказал РИА Новости посол Белоруссии в России Владимир Семашко.Ранее Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев сообщил о планируемых в апреле переговорах глав правительств РФ и Белоруссии.Семашко подтвердил, что переговоры премьеров запланированы позднее в текущем месяце. "Очно. В Минске. Одна из тем - дорожные карты. Я думаю, главная тема, наверное, будет", - добавил он.Посол также отметил, что завтра вице-премьер РФ Алексей Оверчук встречается с первым вице-премьером Белоруссии "по обсуждению дорожных карт". "Я думаю, следом премьер России едет, будут обсуждать эти темы", - сказал посол.
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роман головченко, михаил мишустин, минск, белоруссия

Переговоры премьеров России и Белоруссии пройдут очно в Минске в апреле

13:37 02.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во врем встречи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во врем встречи - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Переговоры премьеров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко запланированы в апреле в Минске в очном формате, главная тема - дорожные карты, сказал РИА Новости посол Белоруссии в России Владимир Семашко.
Ранее Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев сообщил о планируемых в апреле переговорах глав правительств РФ и Белоруссии.
Семашко подтвердил, что переговоры премьеров запланированы позднее в текущем месяце. "Очно. В Минске. Одна из тем - дорожные карты. Я думаю, главная тема, наверное, будет", - добавил он.
Посол также отметил, что завтра вице-премьер РФ Алексей Оверчук встречается с первым вице-премьером Белоруссии "по обсуждению дорожных карт". "Я думаю, следом премьер России едет, будут обсуждать эти темы", - сказал посол.
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
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Союзное государствоРоман ГоловченкоМихаил МишустинМинскБелоруссия
 
 
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