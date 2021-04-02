https://ria.ru/20210402/peregovory-1603925776.html

Мезенцев анонсировал переговоры премьеров России и Белоруссии

Мезенцев анонсировал переговоры премьеров России и Белоруссии

Госсекретарь союзного государства Дмитрий Мезенцев сообщил о планируемых в апреле переговорах глав правительств РФ и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T11:56

2021-04-02T11:56

2021-04-02T11:56

союзное государство

роман головченко

россия

михаил мишустин

дмитрий мезенцев

белоруссия

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Госсекретарь союзного государства Дмитрий Мезенцев сообщил о планируемых в апреле переговорах глав правительств РФ и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко."Верим, что предстоящие переговоры глав правительств в этом месяце подтвердят дальнейшее движение вперед", - сказал Мезенцев, открывая торжественное собрание, посвященное дню единения народов России и Белоруссии, проходящее в МИА "Россия сегодня".

https://ria.ru/20210402/putin-1603903981.html

россия

белоруссия

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роман головченко, россия, михаил мишустин, дмитрий мезенцев, белоруссия