https://ria.ru/20210402/oruzhie-1603887468.html

Ученый рассказал о перспективах лазерного оружия

Ученый рассказал о перспективах лазерного оружия

Технологии лазерного оружия в обозримом будущем будут развиваться в двух направлениях – физическое уничтожение техники противника и поражение его систем... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T03:14

2021-04-02T03:14

2021-04-02T03:14

россия

безопасность

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Технологии лазерного оружия в обозримом будущем будут развиваться в двух направлениях – физическое уничтожение техники противника и поражение его систем управления, заявил РИА Новости президент Лазерной ассоциации доктор физико-математических наук Иван Ковш.В настоящее время в Москве проходит XV международная выставка "Фотоника: мир лазеров и оптики".Ученый отметил, что второй вариант - повреждение систем управления, когда лазер бьёт по технике, провоцируя мощный импульс вторичного магнитного излучения, сжигающего чипы и системы управления, сегодня является более эффективным, чем боевой лазер, и уже широко внедряется ведущими военными державами.В то же время глава Лазерной ассоциации отметил, что при современном уровне развития науки применение лазера для физического уничтожения целей, которое раньше считалось слишком энергоемким, становится более доступным.Ковш напомнил, что США уже смогли создать и принять на вооружение компактный 60-киловаттный боевой лазер, применение которого ещё десять лет назад было непрактичным из-за "огромного" блока питания, который требовался для его работы. Другой образец боевого лазера недавно представил Китай – лазерную штурмовую винтовку, правда, этот проект Ковш счел "экзотикой"."Неясно, какой там блок питания: если он расположен внутри винтовки, то, действительно её можно брать с собой, носить, целиться, но если он стоит отдельно, то его возить за собой тяжеловато", - пояснил учёный.Ранее известный военный эксперт Виктор Мураховский заявлял РИА Новости, что создание боевых лазеров, способных уничтожать ракеты и другую военную технику, как это делают сегодня обычные вооружения, невозможно, поскольку это, по его мнению, противоречит законам физики.Об успехах в разработке лазера, способного поразить беспилотники, заявляли в США. В мае 2020 года командование Тихоокеанского флота США опубликовало видеоролик испытания так называемой системы твердотельного лазерного оружия (Solid State Laser Weapons System Demonstrator), размещенного на борту десантно-транспортного корабля USS Portland, на основании которого можно сделать вывод, что ему удалось повредить БЛА.Впервые президент России Владимир Путин объявил о новейших видах российского стратегического вооружения, среди которых был боевой лазер "Пересвет", в послании к Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Позднее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что установки комплекса "Пересвет" с 1 декабря 2018 года заступили на опытно-боевое дежурство. Как отмечал начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, комплекс с декабря 2019 года используется для прикрытия передвижных российских ракетных комплексов.

https://ria.ru/20190517/1553576827.html

https://ria.ru/20200523/1571897753.html

https://ria.ru/20201230/oruzhie-1591490684.html

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