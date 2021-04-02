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Путину доложили о договоренностях ОПЕК+
Путину доложили о договоренностях ОПЕК+
Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд затрагивали тему ОПЕК+ в ходе разговора, состоявшегося... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T13:04
2021-04-02T13:08
цены на нефть
мухаммед бен сальман
опек
дмитрий песков
владимир путин
саудовская аравия
экономика
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд затрагивали тему ОПЕК+ в ходе разговора, состоявшегося накануне, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Тему ОПЕК+ действительно затрагивали в ходе этой беседы. Мы ценим доверительный и эффективный характер нашего взаимодействия с Эр-Риядом", - сказал Песков.Президенту также доложено о договоренностях в рамках ОПЕК+."Разумеется", - ответил он на соответствующий вопрос.ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая 2020 года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере его восстановления ограничения корректировались, и на этот апрель составляют 6,9 миллиона баррелей в сутки. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии - показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.Решением от 1 апреля ОПЕК+ определил дальнейшие параметры сделки. С мая он ослабит ограничения до 6,55 миллиона баррелей в сутки, с июня - до 6,2 миллиона, с июля - до 5,76 миллиона. А с учетом добровольного вклада Саудовской Аравии альянс в апреле сокращает добычу на 7,9 миллиона баррелей в сутки, в мае - на 7,3 миллиона, в июне - на 6,6 миллиона и на 5,76 миллиона в июле.
https://ria.ru/20210401/neft-1603816896.html
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цены на нефть, мухаммед бен сальман, опек, дмитрий песков, владимир путин, саудовская аравия, экономика

Путину доложили о договоренностях ОПЕК+

13:04 02.04.2021 (обновлено: 13:08 02.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд затрагивали тему ОПЕК+ в ходе разговора, состоявшегося накануне, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Тему ОПЕК+ действительно затрагивали в ходе этой беседы. Мы ценим доверительный и эффективный характер нашего взаимодействия с Эр-Риядом", - сказал Песков.
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Президенту также доложено о договоренностях в рамках ОПЕК+.
"Разумеется", - ответил он на соответствующий вопрос.
ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая 2020 года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере его восстановления ограничения корректировались, и на этот апрель составляют 6,9 миллиона баррелей в сутки. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии - показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.
Решением от 1 апреля ОПЕК+ определил дальнейшие параметры сделки. С мая он ослабит ограничения до 6,55 миллиона баррелей в сутки, с июня - до 6,2 миллиона, с июля - до 5,76 миллиона. А с учетом добровольного вклада Саудовской Аравии альянс в апреле сокращает добычу на 7,9 миллиона баррелей в сутки, в мае - на 7,3 миллиона, в июне - на 6,6 миллиона и на 5,76 миллиона в июле.
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Цены на нефтьМухаммед бен СальманОПЕКДмитрий ПесковВладимир ПутинСаудовская АравияЭкономика
 
 
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