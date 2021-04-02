https://ria.ru/20210402/omovenie-1603922463.html

Папа Франциск второй год подряд не совершил важный церковный ритуал

Папа Франциск второй год подряд не совершил важный церковный ритуал

Папа Римский Франциск в связи с пандемией COVID-19 второй год подряд меняет обычный порядок богослужений, принятый в Ватикане в ходе Страстной седмицы. РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T11:42

2021-04-02T11:42

2021-04-02T11:43

религия и мировоззрение

папа римский

франциск (хорхе марио бергольо)

ватикан

справки

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ВАТИКАН, 2 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск в связи с пандемией COVID-19 второй год подряд меняет обычный порядок богослужений, принятый в Ватикане в ходе Страстной седмицы.Так, утром в Великий четверг понтифик возглавил в соборе Святого Петра божественную литургию освящения мира и благословения елея. Однако в отличие от прошлого года папа Франциск не стал служить мессу Воспоминания Тайной вечери, которая начинает важнейшее торжество всего литургического года - Пасхальное триденствие.На сей раз папа Франциск поручил провести это вечернее богослужение в Ватиканской базилике декану Кардинальской коллегии Джованни Баттисте Ре. Таким образом понтифик в этом году вновь не совершил традиционный обряд омовения ног в Великий четверг, который после своего избрания на Апостольский престол он до прошлого года неизменно проводил преимущественно в тюрьмах с участием заключенных.В шесть часов вечера (19.00 мск) в Великую пятницу папа Римский отслужит в соборе Святого Петра мессу Воспоминания страстей Господних. После ее завершения он возглавит традиционную церемонию Крестного пути (Via Crucis).В прошлом году впервые за последние 50 лет она прошла не у древних стен Колизея, где, согласно преданию, принимали мученическую смерть первые христиане, а на площади Святого Петра в Ватикане. На сей раз понтифик также возглавит крестный ход, посвященный воспоминанию о смерти Иисуса Христа, на площади перед главным католическим храмом мира.В связи с чрезвычайными мерами по предупреждению распространения COVID-19, которые действуют сейчас в Ватикане, все богослужения и обряды Страстной недели проходят с участием лишь небольшого числа представителей духовенства и мирян. Однако прямую онлайн-трансляцию всех этих событий осуществляет информационный портал Святого престола Vatican News.

https://ria.ru/20210328/frantsisk-1603191964.html

ватикан

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Папа Римский в Страстную неделю омыл и поцеловал ноги преступникам-подросткам Папа Римский Франциск в Великий четверг провел службу в римской тюрьме "Казаль дель Мармо", в ходе которой омыл ноги 12 малолетним преступникам. Смотрите на видео, как проходил католический обряд. 2021-04-02T11:42 true PT1M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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папа римский, франциск (хорхе марио бергольо), ватикан, справки