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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210402/omovenie-1603922463.html
Папа Франциск второй год подряд не совершил важный церковный ритуал
Папа Франциск второй год подряд не совершил важный церковный ритуал
Папа Римский Франциск в связи с пандемией COVID-19 второй год подряд меняет обычный порядок богослужений, принятый в Ватикане в ходе Страстной седмицы. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T11:42
2021-04-02T11:43
религия и мировоззрение
папа римский
франциск (хорхе марио бергольо)
ватикан
справки
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ВАТИКАН, 2 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск в связи с пандемией COVID-19 второй год подряд меняет обычный порядок богослужений, принятый в Ватикане в ходе Страстной седмицы.Так, утром в Великий четверг понтифик возглавил в соборе Святого Петра божественную литургию освящения мира и благословения елея. Однако в отличие от прошлого года папа Франциск не стал служить мессу Воспоминания Тайной вечери, которая начинает важнейшее торжество всего литургического года - Пасхальное триденствие.На сей раз папа Франциск поручил провести это вечернее богослужение в Ватиканской базилике декану Кардинальской коллегии Джованни Баттисте Ре. Таким образом понтифик в этом году вновь не совершил традиционный обряд омовения ног в Великий четверг, который после своего избрания на Апостольский престол он до прошлого года неизменно проводил преимущественно в тюрьмах с участием заключенных.В шесть часов вечера (19.00 мск) в Великую пятницу папа Римский отслужит в соборе Святого Петра мессу Воспоминания страстей Господних. После ее завершения он возглавит традиционную церемонию Крестного пути (Via Crucis).В прошлом году впервые за последние 50 лет она прошла не у древних стен Колизея, где, согласно преданию, принимали мученическую смерть первые христиане, а на площади Святого Петра в Ватикане. На сей раз понтифик также возглавит крестный ход, посвященный воспоминанию о смерти Иисуса Христа, на площади перед главным католическим храмом мира.В связи с чрезвычайными мерами по предупреждению распространения COVID-19, которые действуют сейчас в Ватикане, все богослужения и обряды Страстной недели проходят с участием лишь небольшого числа представителей духовенства и мирян. Однако прямую онлайн-трансляцию всех этих событий осуществляет информационный портал Святого престола Vatican News.
https://ria.ru/20210328/frantsisk-1603191964.html
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Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Папа Римский в Страстную неделю омыл и поцеловал ноги преступникам-подросткам
Папа Римский Франциск в Великий четверг провел службу в римской тюрьме "Казаль дель Мармо", в ходе которой омыл ноги 12 малолетним преступникам. Смотрите на видео, как проходил католический обряд.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
папа римский, франциск (хорхе марио бергольо), ватикан, справки

Папа Франциск второй год подряд не совершил важный церковный ритуал

11:42 02.04.2021 (обновлено: 11:43 02.04.2021)
 
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ВАТИКАН, 2 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск в связи с пандемией COVID-19 второй год подряд меняет обычный порядок богослужений, принятый в Ватикане в ходе Страстной седмицы.
Так, утром в Великий четверг понтифик возглавил в соборе Святого Петра божественную литургию освящения мира и благословения елея. Однако в отличие от прошлого года папа Франциск не стал служить мессу Воспоминания Тайной вечери, которая начинает важнейшее торжество всего литургического года - Пасхальное триденствие.
На сей раз папа Франциск поручил провести это вечернее богослужение в Ватиканской базилике декану Кардинальской коллегии Джованни Баттисте Ре. Таким образом понтифик в этом году вновь не совершил традиционный обряд омовения ног в Великий четверг, который после своего избрания на Апостольский престол он до прошлого года неизменно проводил преимущественно в тюрьмах с участием заключенных.
В шесть часов вечера (19.00 мск) в Великую пятницу папа Римский отслужит в соборе Святого Петра мессу Воспоминания страстей Господних. После ее завершения он возглавит традиционную церемонию Крестного пути (Via Crucis).
Папа Франциск во время мессы в Пальмовое воскресенье в базилике Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
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В прошлом году впервые за последние 50 лет она прошла не у древних стен Колизея, где, согласно преданию, принимали мученическую смерть первые христиане, а на площади Святого Петра в Ватикане. На сей раз понтифик также возглавит крестный ход, посвященный воспоминанию о смерти Иисуса Христа, на площади перед главным католическим храмом мира.
В связи с чрезвычайными мерами по предупреждению распространения COVID-19, которые действуют сейчас в Ватикане, все богослужения и обряды Страстной недели проходят с участием лишь небольшого числа представителей духовенства и мирян. Однако прямую онлайн-трансляцию всех этих событий осуществляет информационный портал Святого престола Vatican News.
 
Религия и мировоззрениеПапа РимскийФранциск (Хорхе Марио Бергольо)ВатиканСправки
 
 
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