https://ria.ru/20210402/odnoklassniki-1603946436.html
Одноклассники присоединились к кампании ко Дню осведомленности об аутизме
Одноклассники присоединились к кампании ко Дню осведомленности об аутизме
Одноклассники запустили продажу благотворительных товаров ко Дню осведомленности об аутизме. На главной странице маркетплейса ОК со 2 по 5 апреля будет доступна РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T13:20
2021-04-02T13:20
2021-04-02T13:20
одноклассники
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Одноклассники запустили продажу благотворительных товаров ко Дню осведомленности об аутизме. На главной странице маркетплейса ОК со 2 по 5 апреля будет доступна специальная секция с товарами от фонда системной поддержки людей с аутизмом "Антон тут рядом". Средства от продажи товаров будут направлены на развитие программ благотворительного фонда "Антон тут рядом". Пользователи смогут приобрести брендированные предметы посуды, шопперы, кружки и разные принадлежности для дома.Также ко Дню информирования об аутизме в блоге ОК можно пройти интерактивный тест "Цитаты великих людей", в поддержку борьбы с дискриминацией людей с РАС.
https://ria.ru/20210326/odnoklassniki-1602925118.html
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