https://ria.ru/20210402/odnoklassniki-1603946436.html

Одноклассники присоединились к кампании ко Дню осведомленности об аутизме

Одноклассники присоединились к кампании ко Дню осведомленности об аутизме

Одноклассники запустили продажу благотворительных товаров ко Дню осведомленности об аутизме. На главной странице маркетплейса ОК со 2 по 5 апреля будет доступна РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T13:20

2021-04-02T13:20

2021-04-02T13:20

одноклассники

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Одноклассники запустили продажу благотворительных товаров ко Дню осведомленности об аутизме. На главной странице маркетплейса ОК со 2 по 5 апреля будет доступна специальная секция с товарами от фонда системной поддержки людей с аутизмом "Антон тут рядом". Средства от продажи товаров будут направлены на развитие программ благотворительного фонда "Антон тут рядом". Пользователи смогут приобрести брендированные предметы посуды, шопперы, кружки и разные принадлежности для дома.Также ко Дню информирования об аутизме в блоге ОК можно пройти интерактивный тест "Цитаты великих людей", в поддержку борьбы с дискриминацией людей с РАС.

https://ria.ru/20210326/odnoklassniki-1602925118.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

одноклассники