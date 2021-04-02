https://ria.ru/20210402/obstrel-1603962168.html

В ДНР заявили о минометном обстреле окраин Донецка со стороны силовиков

В ДНР заявили о минометном обстреле окраин Донецка со стороны силовиков

Украинские силовики продолжают обстрелы пригорода и окраин Донецка, всего в пятницу они выпустили 34 мины калибром 120 миллиметров, заявил журналистам... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T14:42

2021-04-02T14:42

2021-04-02T14:42

сцкк

донецкая народная республика

донецк (донецкая область)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569458885_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a2d99b470ac597b52db925897740eb79.jpg

ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Украинские силовики продолжают обстрелы пригорода и окраин Донецка, всего в пятницу они выпустили 34 мины калибром 120 миллиметров, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в ведомстве заявили, что в пятницу утром силовики выпустили 17 мин по окраинам и пригороду Донецка.​​ "Вооруженные формирования Украины продолжают массированные обстрелы на донецком направлении. Как сообщалось ранее, с 7.10 (совпадает с мск) под минометным огнем со стороны вооруженных формирований Украины находятся населенные пункты Спартак и микрорайон Октябрьский города Донецка. На данный момент противником выпущено 34 мины калибром 120 миллиметров", - сказал представитель ведомства.По его словам, неоднократные запросы представительства ДНР в СЦКК на установление устойчивого режима прекращения огня игнорируются украинскими силовиками.

https://ria.ru/20210402/podderzhka-1603934049.html

донецкая народная республика

донецк (донецкая область)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сцкк, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), в мире