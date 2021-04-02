https://ria.ru/20210402/obstrel-1603962168.html
В ДНР заявили о минометном обстреле окраин Донецка со стороны силовиков
В ДНР заявили о минометном обстреле окраин Донецка со стороны силовиков
Украинские силовики продолжают обстрелы пригорода и окраин Донецка, всего в пятницу они выпустили 34 мины калибром 120 миллиметров, заявил журналистам... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T14:42
2021-04-02T14:42
2021-04-02T14:42
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ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Украинские силовики продолжают обстрелы пригорода и окраин Донецка, всего в пятницу они выпустили 34 мины калибром 120 миллиметров, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в ведомстве заявили, что в пятницу утром силовики выпустили 17 мин по окраинам и пригороду Донецка. "Вооруженные формирования Украины продолжают массированные обстрелы на донецком направлении. Как сообщалось ранее, с 7.10 (совпадает с мск) под минометным огнем со стороны вооруженных формирований Украины находятся населенные пункты Спартак и микрорайон Октябрьский города Донецка. На данный момент противником выпущено 34 мины калибром 120 миллиметров", - сказал представитель ведомства.По его словам, неоднократные запросы представительства ДНР в СЦКК на установление устойчивого режима прекращения огня игнорируются украинскими силовиками.
https://ria.ru/20210402/podderzhka-1603934049.html
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