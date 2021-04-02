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В Сызрани обрушился балкон с женщиной
В Сызрани обрушился балкон с женщиной
Следователи начали проверку после того, как в Сызрани Самарской области обрушился балкон вместе с женщиной, сообщает пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T21:30
2021-04-02T21:30
россия
самарская область
сызрань
происшествия
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САМАРА, 2 апр - РИА Новости. Следователи начали проверку после того, как в Сызрани Самарской области обрушился балкон вместе с женщиной, сообщает пресс-служба СУСК по региону.По данным ведомства, инцидент произошел в пятницу, в трехэтажном многоквартирном доме в Сызрани разрушился балкон. В это время на нем находилась женщина, которая упала на балкон второго этажа. Сейчас женщина находится в больнице."По данному факту следственным отделом по городу Сызрань следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка, выясняются все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210320/obrushenie-1602124902.html
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россия, самарская область, сызрань, происшествия

В Сызрани обрушился балкон с женщиной

21:30 02.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Читать ria.ru в
САМАРА, 2 апр - РИА Новости. Следователи начали проверку после того, как в Сызрани Самарской области обрушился балкон вместе с женщиной, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
По данным ведомства, инцидент произошел в пятницу, в трехэтажном многоквартирном доме в Сызрани разрушился балкон. В это время на нем находилась женщина, которая упала на балкон второго этажа. Сейчас женщина находится в больнице.
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20 марта, 15:22
Три человека пострадали при обрушении балкона жилого дома под Калугой
"По данному факту следственным отделом по городу Сызрань следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка, выясняются все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.
 
РоссияСамарская областьСызраньПроисшествия
 
 
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