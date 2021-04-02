https://ria.ru/20210402/obrushenie-1604041254.html

В Сызрани обрушился балкон с женщиной

В Сызрани обрушился балкон с женщиной

Следователи начали проверку после того, как в Сызрани Самарской области обрушился балкон вместе с женщиной, сообщает пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T21:30

2021-04-02T21:30

2021-04-02T21:30

россия

самарская область

сызрань

происшествия

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САМАРА, 2 апр - РИА Новости. Следователи начали проверку после того, как в Сызрани Самарской области обрушился балкон вместе с женщиной, сообщает пресс-служба СУСК по региону.По данным ведомства, инцидент произошел в пятницу, в трехэтажном многоквартирном доме в Сызрани разрушился балкон. В это время на нем находилась женщина, которая упала на балкон второго этажа. Сейчас женщина находится в больнице."По данному факту следственным отделом по городу Сызрань следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка, выясняются все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210320/obrushenie-1602124902.html

россия

самарская область

сызрань

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, самарская область, сызрань, происшествия