https://ria.ru/20210402/obrushenie-1604041254.html
В Сызрани обрушился балкон с женщиной
В Сызрани обрушился балкон с женщиной
Следователи начали проверку после того, как в Сызрани Самарской области обрушился балкон вместе с женщиной, сообщает пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T21:30
2021-04-02T21:30
2021-04-02T21:30
россия
самарская область
сызрань
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155659/76/1556597695_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_6b527cf2320434617357ef6f8d7a9bc9.jpg
САМАРА, 2 апр - РИА Новости. Следователи начали проверку после того, как в Сызрани Самарской области обрушился балкон вместе с женщиной, сообщает пресс-служба СУСК по региону.По данным ведомства, инцидент произошел в пятницу, в трехэтажном многоквартирном доме в Сызрани разрушился балкон. В это время на нем находилась женщина, которая упала на балкон второго этажа. Сейчас женщина находится в больнице."По данному факту следственным отделом по городу Сызрань следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка, выясняются все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210320/obrushenie-1602124902.html
россия
самарская область
сызрань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155659/76/1556597695_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_a71eb83ae11a176f1f9e5b39bfc354e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, самарская область, сызрань, происшествия