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Число погибших при обрушении ангара в Ахтубинске выросло до двух
Число погибших при обрушении ангара в Ахтубинске выросло до двух
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда после обрушения кровли ангара на территории войсковой части в Ахтубинске Астраханской... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T10:19
2021-04-02T10:54
следственный комитет россии (ск рф)
ахтубинск
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда после обрушения кровли ангара на территории войсковой части в Ахтубинске Астраханской области, в результате чего погибли два человека, сообщает СУСК России по региону."Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Промстрой", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда лицом, на которое были возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", - говорится в сообщении.Как ранее сообщали в Южном военном округе, во время демонтажа частично обрушилось ветхое неэксплуатируемое здание в Ахтубинске. Один человек скончался, двое пострадали. Здание было выведено из перечня объектов воинской части в 2013 году. Позже было обнаружено тело еще одного рабочего.Как сообщает следствие, 1 апреля подозреваемый допустил до работы по разбору перекрытия металлического ангара на территории войсковой части четверых работников, не прошедших стажировку, проверку теоретических знаний и навыков безопасных способов работы, не снабдил их спецодеждой, а также не обеспечил контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты при и соблюдением ими правил техники безопасности.
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следственный комитет россии (ск рф), ахтубинск, происшествия

Число погибших при обрушении ангара в Ахтубинске выросло до двух

10:19 02.04.2021 (обновлено: 10:54 02.04.2021)
 
© Фото : СК РФОбрушение кровли ангара на территории войсковой части в городе Ахтубинск
Обрушение кровли ангара на территории войсковой части в городе Ахтубинск - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© Фото : СК РФ
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда после обрушения кровли ангара на территории войсковой части в Ахтубинске Астраханской области, в результате чего погибли два человека, сообщает СУСК России по региону.
"Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Промстрой", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда лицом, на которое были возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщали в Южном военном округе, во время демонтажа частично обрушилось ветхое неэксплуатируемое здание в Ахтубинске. Один человек скончался, двое пострадали. Здание было выведено из перечня объектов воинской части в 2013 году. Позже было обнаружено тело еще одного рабочего.
Как сообщает следствие, 1 апреля подозреваемый допустил до работы по разбору перекрытия металлического ангара на территории войсковой части четверых работников, не прошедших стажировку, проверку теоретических знаний и навыков безопасных способов работы, не снабдил их спецодеждой, а также не обеспечил контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты при и соблюдением ими правил техники безопасности.
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Следственный комитет России (СК РФ)АхтубинскПроисшествия
 
 
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