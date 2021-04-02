В Новосибирске ищут преступника, ограбившего девочку в школьном дворе
08:47 02.04.2021 (обновлено: 09:57 02.04.2021)
© Фото : ГУМВД России по Новосибирской областиВ Новосибирске ищут преступника, ограбившего девочку в школьном дворе
© Фото : ГУМВД России по Новосибирской области
НОВОСИБИРСК, 2 апр – РИА Новости. Полицейские в Новосибирске ищут мужчину, открыто отобравшего у девочки в школьном дворе мобильный телефон, преступление попало на видео, сообщает в пятницу ГУМВД по Новосибирской области.
"Отделом полиции № 5 "Дзержинский" управления МВД России по городу Новосибирску устанавливается личность подозреваемого в разбойном нападении, совершенном 28 марта во дворе одной из школ, находящейся на улице Куприна Дзержинского района Новосибирска", - говорится в сообщении.
По данным главка, неизвестный мужчина с применением похожего на нож предмета открыто отобрал мобильный телефон у несовершеннолетней, затем скрылся в сторону остановки общественного транспорта "Есенина". Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Разбой".
Полиция опубликовала видео со школьных камер наблюдения. На нем мужчина сначала стоит в ожидании жертвы, а затем догоняет девочку, валит ее на землю, силой отбирает мобильный телефон и уходит.
В ГУМВД сообщают что на вид подозреваемому 30-35 лет, рост – около 180 сантиметров, неславянской внешности. Ведется розыск преступника.
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