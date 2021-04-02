https://ria.ru/20210402/novosibirsk-1603895229.html

В Новосибирске ищут преступника, ограбившего девочку в школьном дворе

В Новосибирске ищут преступника, ограбившего девочку в школьном дворе

Полицейские в Новосибирске ищут мужчину, открыто отобравшего у девочки в школьном дворе мобильный телефон, преступление попало на видео, сообщает в пятницу... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T08:47

2021-04-02T08:47

2021-04-02T09:57

гумвд

новосибирск

дзержинский район

новосибирская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 2 апр – РИА Новости. Полицейские в Новосибирске ищут мужчину, открыто отобравшего у девочки в школьном дворе мобильный телефон, преступление попало на видео, сообщает в пятницу ГУМВД по Новосибирской области."Отделом полиции № 5 "Дзержинский" управления МВД России по городу Новосибирску устанавливается личность подозреваемого в разбойном нападении, совершенном 28 марта во дворе одной из школ, находящейся на улице Куприна Дзержинского района Новосибирска", - говорится в сообщении.По данным главка, неизвестный мужчина с применением похожего на нож предмета открыто отобрал мобильный телефон у несовершеннолетней, затем скрылся в сторону остановки общественного транспорта "Есенина". Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Разбой".Полиция опубликовала видео со школьных камер наблюдения. На нем мужчина сначала стоит в ожидании жертвы, а затем догоняет девочку, валит ее на землю, силой отбирает мобильный телефон и уходит.В ГУМВД сообщают что на вид подозреваемому 30-35 лет, рост – около 180 сантиметров, неславянской внешности. Ведется розыск преступника.

https://ria.ru/20190917/1558757339.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, новосибирск, дзержинский район, новосибирская область, происшествия