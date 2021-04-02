https://ria.ru/20210402/navalnyy-1604001168.html

Два бизнесмена передумали судиться с Навальным

Два бизнесмена передумали судиться с Навальным

Братья-предприниматели Олег и Геннадий Егоровы решили не подавать повторно иск к Алексею Навальному и YouTube, так как они уже привлекли внимание к проблемам... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T17:35

2021-04-02T17:35

2021-04-02T17:35

евгений пригожин

алексей навальный

youtube

москва

московская область (подмосковье)

московский метрополитен

в мире

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Братья-предприниматели Олег и Геннадий Егоровы решили не подавать повторно иск к Алексею Навальному и YouTube, так как они уже привлекли внимание к проблемам малого бизнеса. Как заявил РИА Новости сам Геннадий Егоров, к этой цели они и стремились.Ранее братья обратились в Люблинский суд Москвы с иском к Навальному и YouTube, попросив обязать осужденного выплатить им 10 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда, а видеохостинг – удалить его канал.По утверждению заявителей, несогласованные митинги в поддержку Навального осложняли работу многих предприятий, в том числе бюро переводов братьев Ex Libris, а его деятельность в целом отвлекала власти от решения насущных вопросов, в частности проблем малого бизнеса.Позднее в суд РИА Новости сообщили, что иск оставлен без движения – то есть в том виде, в котором он был подан в суд, документ рассматриваться не будет. Почему – не раскрывалось."С самого начала мы хотели, чтобы данный иск стал скорее манифестом, направленным на то, чтобы обратить внимание на проблемы малого бизнеса, простых людей. Желания как-то навредить Навальному у нас не было. Хочу сказать, что поставленной цели мы добились – была огласка СМИ, нам звонили из правительства Москвы и Московской области. Мы довольны результатом и подавать иск повторно не планируем", - рассказал агентству в пятницу Геннадий Егоров.Ранее в суды с гражданскими исками к Навальному и его сторонникам обращались бизнесмены Евгений Пригожин и Александр Удодов, Фонд поддержки социально значимых государственных проектов, прокуратура Москвы, Московский метрополитен и некоторые другие муниципальные предприятия столицы, а также ресторан "Армения" и служба такси. Большинство из них суды удовлетворяли.Несогласованные протестные акции в поддержку блогера прошли в разных городах России 23 и 31 января, а также 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Навального. Возбужден ряд уголовных дел: о нападениях на силовиков, нарушении санитарных правил из-за угрозы массового заражения COVID-19 и другим статьям. Уже вынесены первые приговоры.

https://radiosputnik.ria.ru/20210401/navalnyy-1603864687.html

https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603699639.html

москва

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евгений пригожин, алексей навальный, youtube, москва, московская область (подмосковье), московский метрополитен, в мире