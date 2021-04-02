https://ria.ru/20210402/muzshkoly-1603975842.html

Школы искусств Липецкой области получат музыкальные инструменты

Школы искусств Липецкой области получат музыкальные инструменты

Порядка 11 детских школ искусств Липецкой области получат новые музыкальные инструменты в рамках национального проекта "Культура", сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T15:59

2021-04-02T15:59

2021-04-02T15:59

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

общество

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ЛИПЕЦК, 2 апр – РИА Новости. Порядка 11 детских школ искусств Липецкой области получат новые музыкальные инструменты в рамках национального проекта "Культура", сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в школах появятся балайки, мольберты, а также интерактивные панели, ноутбуки, пюпитры, микрофоны, стойки для микрофонов и гитар, банкетки и стулья для музыкантов, учебная и методическая литература.Губернатор отметил, общие вложения и в реконструкцию и оснащение школ искусств Липецкой области в рамках нацпроекта "Культура" в 2021 году планируются на уровне 142 миллионов рублей, затраты на обновление материально технической базы школ составят 92 миллиона рублей, остальные средства пойдут на закупку инструментов.

https://ria.ru/20210401/selkhozkooperativ-1603787077.html

липецкая область

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игорь артамонов, липецкая область, общество