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Школы искусств Липецкой области получат музыкальные инструменты
Школы искусств Липецкой области получат музыкальные инструменты
Порядка 11 детских школ искусств Липецкой области получат новые музыкальные инструменты в рамках национального проекта "Культура", сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T15:59
2021-04-02T15:59
2021-04-02T15:59
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
общество
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ЛИПЕЦК, 2 апр – РИА Новости. Порядка 11 детских школ искусств Липецкой области получат новые музыкальные инструменты в рамках национального проекта "Культура", сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в школах появятся балайки, мольберты, а также интерактивные панели, ноутбуки, пюпитры, микрофоны, стойки для микрофонов и гитар, банкетки и стулья для музыкантов, учебная и методическая литература.Губернатор отметил, общие вложения и в реконструкцию и оснащение школ искусств Липецкой области в рамках нацпроекта "Культура" в 2021 году планируются на уровне 142 миллионов рублей, затраты на обновление материально технической базы школ составят 92 миллиона рублей, остальные средства пойдут на закупку инструментов.
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игорь артамонов, липецкая область, общество
ЛИПЕЦК, 2 апр – РИА Новости.
Порядка 11 детских школ искусств Липецкой области
получат новые музыкальные инструменты в рамках национального проекта "Культура", сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
По его словам, в школах появятся балайки, мольберты, а также интерактивные панели, ноутбуки, пюпитры, микрофоны, стойки для микрофонов и гитар, банкетки и стулья для музыкантов, учебная и методическая литература.
Губернатор отметил, общие вложения и в реконструкцию и оснащение школ искусств Липецкой области в рамках нацпроекта "Культура" в 2021 году планируются на уровне 142 миллионов рублей, затраты на обновление материально технической базы школ составят 92 миллиона рублей, остальные средства пойдут на закупку инструментов.
"Дети во всех районах должны иметь доступ к ценностям культуры. Выявление и поддержка талантливой молодёжи, создание условий для развития её творческих способностей – приоритет в работе областных властей на протяжении многих лет", - сказал Артамонов.