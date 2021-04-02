https://ria.ru/20210402/muzhchina-1603999381.html
Россияне назвали самых привлекательных мужчин в стране
Россияне назвали самых привлекательных мужчин в стране
Жители России назвали президента Владимира Путина самым привлекательным мужчиной в стране, второе место занял шоумен Дмитрий Нагиев. Об этом свидетельствуют... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T17:24
2021-04-02T17:24
2021-04-02T18:21
дмитрий нагиев
данила козловский
superjob
владимир путин
общество
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Жители России назвали президента Владимира Путина самым привлекательным мужчиной в стране, второе место занял шоумен Дмитрий Нагиев. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.В исследовании приняли участие по тысяче мужчин и женщин со всей страны. Среди представителей сильного пола Путина назвали самым привлекательным россиянином 18 процентов опрошенных. Среди женщин этот показатель составил 17 процентов.Дмитрия Нагиева сочли самым привлекательным три процента россиянок. Среди мужчин за шоумена проголосовал один процент опрошенных. Следом идет актер Данила Козловский, набравший два процента женских и один процент мужских голосов. Что касается мужчин, то им, кроме Владимира Путина, нравятся они сами. Вариант ответа "Самый привлекательный мужчина России — это я" традиционно был наиболее популярным, за него проголосовали 19 процентов опрошенных. Еще девять процентов представителей сильного пола заявили, что такого мужчины нет. Среди женщин за этот вариант ответа проголосовали 19 процентов.При этом 27 процентов мужчин и 24 процента женщин затруднились ответить на вопрос.
https://ria.ru/20210328/krasota-1603029153.html
https://ria.ru/20210315/devushka-1601208210.html
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дмитрий нагиев, данила козловский, superjob, владимир путин, общество