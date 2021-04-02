https://ria.ru/20210402/ministr-1603976664.html

Бывшего саратовского министра с мужем оправдали по делу о взятках

Бывшего саратовского министра с мужем оправдали по делу о взятках

Октябрьский районный суд Саратова оправдал бывшего министра - председателя комитета по информатизации области Ларису Кузнецову и ее супруга Олега Козлова по... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T15:48

2021-04-02T15:48

2021-04-02T15:48

саратовская область

саратов

происшествия

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САРАТОВ, 2 апр - РИА Новости. Октябрьский районный суд Саратова оправдал бывшего министра - председателя комитета по информатизации области Ларису Кузнецову и ее супруга Олега Козлова по делу о взятках на 13,4 миллиона рублей, сообщила пресс-служба суда.По версии следствия, с сентября 2013 года по февраль 2017 года обвиняемая, занимая должность министра - председателя комитета по информатизации Саратовской области, а затем заместителя регионального министра экономического развития, получала деньги от бизнесмена за покровительство. Предприниматель размещал свои предприятия в помещениях многофункциональных центров. В прокуратуре отмечают, что супруг экс-министра оказывал посредничество во взяточничестве. Сумма взяток превысила 13,4 миллиона рублей."Суд, оценив представленные стороной обвинения доказательства в совокупности с другими исследованными доказательствами, пришел к выводу, что событие преступлений, вмененных подсудимым Кузнецовой и Козлову, не установлено, в связи с чем судом постановлен оправдательный приговор", - говорится в сообщении.Кузнецова обвинялась по статье УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере", а ее супруг - "Посредничество во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере".Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

https://ria.ru/20210402/korruptsiya-1603952825.html

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саратовская область, саратов, происшествия