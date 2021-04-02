https://ria.ru/20210402/million-1604022573.html

УК вернули жителям Подмосковья миллион рублей за 3 месяца

УК вернули жителям Подмосковья миллион рублей за 3 месяца

Управляющие компании Московской области вернули местным жителям более миллиона рублей с января после перерасчета платежей. Об этом рассказала руководитель... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T19:19

2021-04-02T19:19

2021-04-02T19:19

жкх

госжилинспекция

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Управляющие компании Московской области вернули местным жителям более миллиона рублей с января после перерасчета платежей. Об этом рассказала руководитель Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина, сообщил телеканал "360".В основном перерасчеты коснулись отопления и горячей воды. Госжилинспекция составила 143 предписания о перерасчетах. В УК проверили уже 312 документов."В соответствии с пунктом 31 правил оказания коммунальных услуг, исполнитель, к которому относится управляющая организация, обязан при обращении жителя произвести проверку правильности размера начисленной платы", – напомнила Федина.В результате проверки сотрудники обязаны выдать документы с правильно начисленными платежами. Также при желании жители вправе получить заверенные бумаги с подписью и печатью руководителя.Если организации отказываются выдавать информацию или не соглашаются с ней, можно направить официальное обращение в Госжилинспекцию.Для этого предлагается три способа: через портал ГИС ЖКХ (условие – регистрация на сайте госуслуг), через форму обратной связи на сайте с обязательной регистрацией в ЕСИА либо "Почтой России" по адресу: Одинцовский городской округ, деревня Раздоры, 1-й километр Рублево-Успенского шоссе, дом № 1А.

https://ria.ru/20210401/pereraschet-1603810282.html

московская область (подмосковье)

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жкх, госжилинспекция, московская область (подмосковье)