https://ria.ru/20210402/mezentsev-1603925623.html

Споры не затмят сотрудничество России и Белоруссии, уверен Мезенцев

Споры не затмят сотрудничество России и Белоруссии, уверен Мезенцев

Никакие споры хозяйствующих субъектов не могут затмить стратегическую направленность, масштаб сотрудничества Москвы и Минска, заявил госсекретарь Союзного... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T11:55

2021-04-02T11:55

2021-04-02T11:55

союзное государство

россия

михаил мишустин

дмитрий мезенцев

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Никакие споры хозяйствующих субъектов не могут затмить стратегическую направленность, масштаб сотрудничества Москвы и Минска, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев."Многие наши недоброжелатели порой укоряют нас, что мы и спорим, но спорим по-братски, и порой трудно договариваемся и какие-то мясные, газовые, нефтяные, кефирные споры как будто омрачают наши отношения. Ничего подобного. Никакие споры хозяйствующих субъектов не могут затмить стратегическую направленность, масштаб и горизонт нашего сотрудничества", - заявил он во время торжественного собрания "Союзное государство: открывая новые возможности" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Правительства РФ и Белоруссии во главе с Михаилом Мишустиным и Романом Головченко "вышли на иной уровень диалога, на иной уровень взаимопонимания и взаимодействия", отметил Мезенцев."Мы сегодня видим, как успешно продвигается диалог по экономической интеграции. При этом мы хорошо понимаем и никогда не допустим, чтобы этот диалог был неравноправным или ассиметричным", - подчеркнул он.День единения народов России и Белоруссии отмечается ежегодно 2 апреля. Именно в этот день в 1996 году был подписан договор "Об образовании Сообщества России и Белоруссии", что положило начало процессу взаимной интеграции. Восьмого декабря 1999 года были подписаны договор о создании Союзного государства и программа действий двух стран по реализации положений этого договора.

https://ria.ru/20210402/matvienko-1603924804.html

https://ria.ru/20210402/putin-1603903981.html

россия

белоруссия

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россия, михаил мишустин, дмитрий мезенцев, белоруссия, в мире