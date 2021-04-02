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Флаги Союзного государства - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Союзное государство
https://ria.ru/20210402/mezentsev-1603925623.html
Споры не затмят сотрудничество России и Белоруссии, уверен Мезенцев
Споры не затмят сотрудничество России и Белоруссии, уверен Мезенцев
Никакие споры хозяйствующих субъектов не могут затмить стратегическую направленность, масштаб сотрудничества Москвы и Минска, заявил госсекретарь Союзного... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T11:55
2021-04-02T11:55
союзное государство
россия
михаил мишустин
дмитрий мезенцев
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Никакие споры хозяйствующих субъектов не могут затмить стратегическую направленность, масштаб сотрудничества Москвы и Минска, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев."Многие наши недоброжелатели порой укоряют нас, что мы и спорим, но спорим по-братски, и порой трудно договариваемся и какие-то мясные, газовые, нефтяные, кефирные споры как будто омрачают наши отношения. Ничего подобного. Никакие споры хозяйствующих субъектов не могут затмить стратегическую направленность, масштаб и горизонт нашего сотрудничества", - заявил он во время торжественного собрания "Союзное государство: открывая новые возможности" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Правительства РФ и Белоруссии во главе с Михаилом Мишустиным и Романом Головченко "вышли на иной уровень диалога, на иной уровень взаимопонимания и взаимодействия", отметил Мезенцев."Мы сегодня видим, как успешно продвигается диалог по экономической интеграции. При этом мы хорошо понимаем и никогда не допустим, чтобы этот диалог был неравноправным или ассиметричным", - подчеркнул он.День единения народов России и Белоруссии отмечается ежегодно 2 апреля. Именно в этот день в 1996 году был подписан договор "Об образовании Сообщества России и Белоруссии", что положило начало процессу взаимной интеграции. Восьмого декабря 1999 года были подписаны договор о создании Союзного государства и программа действий двух стран по реализации положений этого договора.
https://ria.ru/20210402/matvienko-1603924804.html
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россия, михаил мишустин, дмитрий мезенцев, белоруссия, в мире

Споры не затмят сотрудничество России и Белоруссии, уверен Мезенцев

11:55 02.04.2021
 
© Фото : пресс-служба посольства РФ в БелоруссииПосол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© Фото : пресс-служба посольства РФ в Белоруссии
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Никакие споры хозяйствующих субъектов не могут затмить стратегическую направленность, масштаб сотрудничества Москвы и Минска, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
"Многие наши недоброжелатели порой укоряют нас, что мы и спорим, но спорим по-братски, и порой трудно договариваемся и какие-то мясные, газовые, нефтяные, кефирные споры как будто омрачают наши отношения. Ничего подобного. Никакие споры хозяйствующих субъектов не могут затмить стратегическую направленность, масштаб и горизонт нашего сотрудничества", - заявил он во время торжественного собрания "Союзное государство: открывая новые возможности" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
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Правительства РФ и Белоруссии во главе с Михаилом Мишустиным и Романом Головченко "вышли на иной уровень диалога, на иной уровень взаимопонимания и взаимодействия", отметил Мезенцев.
"Мы сегодня видим, как успешно продвигается диалог по экономической интеграции. При этом мы хорошо понимаем и никогда не допустим, чтобы этот диалог был неравноправным или ассиметричным", - подчеркнул он.
День единения народов России и Белоруссии отмечается ежегодно 2 апреля. Именно в этот день в 1996 году был подписан договор "Об образовании Сообщества России и Белоруссии", что положило начало процессу взаимной интеграции. Восьмого декабря 1999 года были подписаны договор о создании Союзного государства и программа действий двух стран по реализации положений этого договора.
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Союзное государствоРоссияМихаил МишустинДмитрий МезенцевБелоруссияВ мире
 
 
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