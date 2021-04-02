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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210402/mbfw-1604026485.html
Стало известно, где пройдет весенняя неделя моды Mercedes-Benz
Стало известно, где пройдет весенняя неделя моды Mercedes-Benz
Весенняя неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia пройдет в Музее Москвы, в ней примут участие более 50 дизайнеров из разных стран, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T20:23
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культура
стиль жизни
новости культуры
музей москвы
москва
мода
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Весенняя неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia пройдет в Музее Москвы, в ней примут участие более 50 дизайнеров из разных стран, сообщили в пресс-службе проекта.Отмечается, что в неделе моды примут участие более 50 дизайнеров, в том числе Эмма Бруски, отмеченная Mercedes-Benz и Fashion Open Studio за лучшие eco-sustainable-практики на Международном фестивале в Йере, а также Юлия Далакян (Julia Dalakian), Сергей Сысоев (Sergey Sysoev) и другие. "Российские дизайнеры, которые не смогут посетить столицу для проведения показа, продемонстрируют коллекции на подиумах в дилерских центрах Mercedes-Benz в разных городах России. Некоторые дизайнеры-участники MBFW Russia представят новые коллекции в дилерских центрах в Москве", — добавляют в пресс-службе. Предыдущая неделя моды прошла с 19 по 23 октября онлайн, трансляции мероприятий собрали почти десять миллионов просмотров.
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стиль жизни, новости культуры, музей москвы, москва, мода

Стало известно, где пройдет весенняя неделя моды Mercedes-Benz

20:23 02.04.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМодели демонстрируют одежду из коллекции Julia Dalakian в рамках Недели моды Mercedes Benz Fashion Week Russia
Модели демонстрируют одежду из коллекции Julia Dalakian в рамках Недели моды Mercedes Benz Fashion Week Russia - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Весенняя неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia пройдет в Музее Москвы, в ней примут участие более 50 дизайнеров из разных стран, сообщили в пресс-службе проекта.
"Показы нового сезона Mercedes-Benz Fashion Week Russia пройдут в Музее Москвы с 20 по 24 апреля. Помимо основной программы в Москве, показы также пройдут в Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Сочи. В едином расписании MBFW Russia пройдут прямые трансляции показов дизайнеров из Италии, Испании, Франции и других стран мира", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в неделе моды примут участие более 50 дизайнеров, в том числе Эмма Бруски, отмеченная Mercedes-Benz и Fashion Open Studio за лучшие eco-sustainable-практики на Международном фестивале в Йере, а также Юлия Далакян (Julia Dalakian), Сергей Сысоев (Sergey Sysoev) и другие.
"Российские дизайнеры, которые не смогут посетить столицу для проведения показа, продемонстрируют коллекции на подиумах в дилерских центрах Mercedes-Benz в разных городах России. Некоторые дизайнеры-участники MBFW Russia представят новые коллекции в дилерских центрах в Москве", — добавляют в пресс-службе.
Предыдущая неделя моды прошла с 19 по 23 октября онлайн, трансляции мероприятий собрали почти десять миллионов просмотров.
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