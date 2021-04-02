https://ria.ru/20210402/mbfw-1604026485.html

Стало известно, где пройдет весенняя неделя моды Mercedes-Benz

Стало известно, где пройдет весенняя неделя моды Mercedes-Benz

Весенняя неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia пройдет в Музее Москвы, в ней примут участие более 50 дизайнеров из разных стран, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T20:23

2021-04-02T20:23

2021-04-02T20:23

культура

стиль жизни

новости культуры

музей москвы

москва

мода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581004636_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_ddb152d366fdfaf77987c3b3a2c24e87.jpg

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Весенняя неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia пройдет в Музее Москвы, в ней примут участие более 50 дизайнеров из разных стран, сообщили в пресс-службе проекта.Отмечается, что в неделе моды примут участие более 50 дизайнеров, в том числе Эмма Бруски, отмеченная Mercedes-Benz и Fashion Open Studio за лучшие eco-sustainable-практики на Международном фестивале в Йере, а также Юлия Далакян (Julia Dalakian), Сергей Сысоев (Sergey Sysoev) и другие. "Российские дизайнеры, которые не смогут посетить столицу для проведения показа, продемонстрируют коллекции на подиумах в дилерских центрах Mercedes-Benz в разных городах России. Некоторые дизайнеры-участники MBFW Russia представят новые коллекции в дилерских центрах в Москве", — добавляют в пресс-службе. Предыдущая неделя моды прошла с 19 по 23 октября онлайн, трансляции мероприятий собрали почти десять миллионов просмотров.

https://ria.ru/20201024/moda-1581259108.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль жизни, новости культуры, музей москвы, москва, мода