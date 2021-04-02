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Центробанк отозвал лицензию у РНКО РИБ
Центробанк отозвал лицензию у РНКО РИБ
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у расчетной небанковской кредитной организации РИБ (РНКО "РИБ", Москва), которая обеспечивала... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T10:37
2021-04-02T10:37
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
москва
экономика
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у расчетной небанковской кредитной организации РИБ (РНКО "РИБ", Москва), которая обеспечивала расчеты с нелегальными онлайн-казино и букмекерами, сообщается на сайте регулятора.Банк России принял такое решение, руководствуясь тем, что РНКО нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятор в течение последнего года неоднократно применял к ней соответствующие меры. Кроме того, РИБ, по мнению ЦБ, допускал нарушения требований его нормативных актов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма."РНКО "РИБ" специализировалась на проведении непрозрачных операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами", - уточняет регулятор.ЦБ целенаправленно взялся за финансовые организации, для которых платежи в пользу нелегальных онлайн-казино и букмекеров стали основным бизнесом - кто, как выразилась в феврале глава регулятора Эльвира Набиуллина, "ударился во все тяжкие". Так, в марте за это лишились лицензии банк "Современные стандарты бизнеса" и небанковская кредитная организация "Сетевая расчетная палата".По данным ЦБ, по величине активов кредитная организация на 1 марта занимала 355-е место в банковской системе РФ. РИБ не является участник системы страхования вкладов.
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эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), москва, экономика

Центробанк отозвал лицензию у РНКО РИБ

10:37 02.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у расчетной небанковской кредитной организации РИБ (РНКО "РИБ", Москва), которая обеспечивала расчеты с нелегальными онлайн-казино и букмекерами, сообщается на сайте регулятора.
Банк России принял такое решение, руководствуясь тем, что РНКО нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятор в течение последнего года неоднократно применял к ней соответствующие меры. Кроме того, РИБ, по мнению ЦБ, допускал нарушения требований его нормативных актов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
Вчера, 08:47
ЦБ отозвал лицензии у двух банков
"РНКО "РИБ" специализировалась на проведении непрозрачных операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами", - уточняет регулятор.
ЦБ целенаправленно взялся за финансовые организации, для которых платежи в пользу нелегальных онлайн-казино и букмекеров стали основным бизнесом - кто, как выразилась в феврале глава регулятора Эльвира Набиуллина, "ударился во все тяжкие". Так, в марте за это лишились лицензии банк "Современные стандарты бизнеса" и небанковская кредитная организация "Сетевая расчетная палата".
По данным ЦБ, по величине активов кредитная организация на 1 марта занимала 355-е место в банковской системе РФ. РИБ не является участник системы страхования вкладов.
 
Эльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)МоскваЭкономика
 
 
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