https://ria.ru/20210402/kurs-1603947105.html

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 64 копейки

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 64 копейки

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 63,93 копейки - до 89,5916 рубля, курс доллара - на 26,61 копейки, до... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T13:22

2021-04-02T13:22

2021-04-02T13:22

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 63,93 копейки - до 89,5916 рубля, курс доллара - на 26,61 копейки, до 76,0734 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла на 43,4 копейки, составив 82,1566 рубля.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика