https://ria.ru/20210402/kurs-1603947105.html
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 64 копейки
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 64 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 63,93 копейки - до 89,5916 рубля, курс доллара - на 26,61 копейки, до... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T13:22
2021-04-02T13:22
2021-04-02T13:22
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594108450_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b7cc3750697020a37c6d9ccf3260b370.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 63,93 копейки - до 89,5916 рубля, курс доллара - на 26,61 копейки, до 76,0734 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла на 43,4 копейки, составив 82,1566 рубля.
https://ria.ru/20210402/bitkoin-1603670455.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594108450_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_98fb873235555020771dcc278d97afcb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика