В лесах Кубани снесли около четверти незаконных построек
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкРека Курджипс в Гуамском ущелье в Краснодарском крае.
КРАСНОДАР, 2 апр - РИА Новости. Около четверти выявленных незаконных построек в лесах Краснодарского края демонтированы, заявил журналистам глава региона Вениамин Кондратьев.
"С ноября 2019 года мы выявили свыше 360 незаконных строений в лесах края, большинство из них расположены на прибрежных территориях – в Геленджике и Туапсинском районе. 82 объекта уже снесли, и эту работу продолжаем. В противном случае мы рискуем потерять уникальную природу края. Моя позиция остается неизменной – застройку лесного фонда необходимо жестко пресекать, все незаконные объекты должны быть снесены", – сказал Кондратьев.
По данным краевых властей, незаконные строения в лесном фонде занесены в единый реестр, сейчас он включает 362 объекта, из которых 132 – капитальных. Министерство природных ресурсов края предъявляет иски об их сносе. Нарушители демонтируют строения досудебном порядке, в ходе разбирательств и по решению суда.
"Межведомственные комиссии в составе представителей краевых и федеральных ведомств, правоохранительных органов и общественных организаций продолжают рейды в лесах края. Они выявляют факты пересечения лесного фонда с землями иных категорий, проверяют законность выданных разрешений, анализируют судебные решения и основания предоставления участков", - уточнили в администрации региона.
Кроме того, по поручению главы края все муниципалитеты Кубани вносят корректировки в генпланы, чтобы остановить застройку лесов. Благодаря этому в Краснодаре уже исключили из границ населенных пунктов земли лесного фонда на площади более 800 гектаров. В Новороссийске проект изменений в генплан позволит защитить от строительства более 1,2 тысячи гектаров.