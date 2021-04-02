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Краснодарский край
https://ria.ru/20210402/kuban-1603895642.html
В лесах Кубани снесли около четверти незаконных построек
В лесах Кубани снесли около четверти незаконных построек
Около четверти выявленных незаконных построек в лесах Краснодарского края демонтированы, заявил журналистам глава региона Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T08:56
2021-04-02T08:56
краснодарский край
вениамин кондратьев
новороссийск
краснодар
краснодарский край
общество
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КРАСНОДАР, 2 апр - РИА Новости. Около четверти выявленных незаконных построек в лесах Краснодарского края демонтированы, заявил журналистам глава региона Вениамин Кондратьев."С ноября 2019 года мы выявили свыше 360 незаконных строений в лесах края, большинство из них расположены на прибрежных территориях – в Геленджике и Туапсинском районе. 82 объекта уже снесли, и эту работу продолжаем. В противном случае мы рискуем потерять уникальную природу края. Моя позиция остается неизменной – застройку лесного фонда необходимо жестко пресекать, все незаконные объекты должны быть снесены", – сказал Кондратьев.По данным краевых властей, незаконные строения в лесном фонде занесены в единый реестр, сейчас он включает 362 объекта, из которых 132 – капитальных. Министерство природных ресурсов края предъявляет иски об их сносе. Нарушители демонтируют строения досудебном порядке, в ходе разбирательств и по решению суда."Межведомственные комиссии в составе представителей краевых и федеральных ведомств, правоохранительных органов и общественных организаций продолжают рейды в лесах края. Они выявляют факты пересечения лесного фонда с землями иных категорий, проверяют законность выданных разрешений, анализируют судебные решения и основания предоставления участков", - уточнили в администрации региона.Кроме того, по поручению главы края все муниципалитеты Кубани вносят корректировки в генпланы, чтобы остановить застройку лесов. Благодаря этому в Краснодаре уже исключили из границ населенных пунктов земли лесного фонда на площади более 800 гектаров. В Новороссийске проект изменений в генплан позволит защитить от строительства более 1,2 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20210331/byudzhet-1603683589.html
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вениамин кондратьев, новороссийск, краснодар, краснодарский край, общество

В лесах Кубани снесли около четверти незаконных построек

08:56 02.04.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкРека Курджипс в Гуамском ущелье в Краснодарском крае.
Река Курджипс в Гуамском ущелье в Краснодарском крае. - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 2 апр - РИА Новости. Около четверти выявленных незаконных построек в лесах Краснодарского края демонтированы, заявил журналистам глава региона Вениамин Кондратьев.
"С ноября 2019 года мы выявили свыше 360 незаконных строений в лесах края, большинство из них расположены на прибрежных территориях – в Геленджике и Туапсинском районе. 82 объекта уже снесли, и эту работу продолжаем. В противном случае мы рискуем потерять уникальную природу края. Моя позиция остается неизменной – застройку лесного фонда необходимо жестко пресекать, все незаконные объекты должны быть снесены", – сказал Кондратьев.
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По данным краевых властей, незаконные строения в лесном фонде занесены в единый реестр, сейчас он включает 362 объекта, из которых 132 – капитальных. Министерство природных ресурсов края предъявляет иски об их сносе. Нарушители демонтируют строения досудебном порядке, в ходе разбирательств и по решению суда.
"Межведомственные комиссии в составе представителей краевых и федеральных ведомств, правоохранительных органов и общественных организаций продолжают рейды в лесах края. Они выявляют факты пересечения лесного фонда с землями иных категорий, проверяют законность выданных разрешений, анализируют судебные решения и основания предоставления участков", - уточнили в администрации региона.
Кроме того, по поручению главы края все муниципалитеты Кубани вносят корректировки в генпланы, чтобы остановить застройку лесов. Благодаря этому в Краснодаре уже исключили из границ населенных пунктов земли лесного фонда на площади более 800 гектаров. В Новороссийске проект изменений в генплан позволит защитить от строительства более 1,2 тысячи гектаров.
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