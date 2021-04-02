Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210402/krysa-1603969651.html
День крысы отметят в парке "Кузьминки-Люблино" в Москве 6 апреля
День крысы отметят в парке "Кузьминки-Люблино" в Москве 6 апреля
День крысы отметят в столичном парке "Кузьминки-Люблино" 6 апреля, в парке проведут тематическое занятие "День грызуна", сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T15:17
2021-04-02T15:17
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосприрода
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/20611/98/206119893_0:232:2580:1683_1920x0_80_0_0_beb29c83c0decf3b47432a0c47258e95.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. День крысы отметят в столичном парке "Кузьминки-Люблино" 6 апреля, в парке проведут тематическое занятие "День грызуна", сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."Ежегодно 4 апреля с 2003 года отмечается необычный праздник – Всемирный день крысы. Он создан для привлечения внимания к этому неординарному животному, 6 апреля в 14.00 в честь этой даты на природных территориях "Кузьминки-Люблино" специалисты Мосприроды проведут тематическое занятие "День грызуна". Мероприятие рассчитано на ребят старше 10 лет", - говорится в сообщении.Отмечается, что в программе празднования лекция "Кто такие грызуны?", в рамках которой слушатели узнают много интересных фактов об этих зверьках, викторина "Самые необычные", в ходе которой участники попробуют угадать, какая мышь самая маленькая, кто самый большой грызун, какая мышь способна к регенерации тканей, какой самый дорогой грызун в мире и так далее.Помимо этого, дети познакомятся с шиншиллой, в ходе наблюдения участников ждет небольшой рассказ о биологии шиншиллы. Также гостей праздника ждет мастер-класс "Крыска Лариска" по изготовлению поделки из фетра и игра "Крысиные бега".Отмечается, что участие в мероприятии бесплатное, но по записи.
https://ria.ru/20210401/ptitsy-1603857478.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/20611/98/206119893_15:0:2567:1914_1920x0_80_0_0_2d4a66e33df9a2ea2cdb1a7425011510.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мосприрода, общество

День крысы отметят в парке "Кузьминки-Люблино" в Москве 6 апреля

15:17 02.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкКрыса
Крыса - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. День крысы отметят в столичном парке "Кузьминки-Люблино" 6 апреля, в парке проведут тематическое занятие "День грызуна", сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Ежегодно 4 апреля с 2003 года отмечается необычный праздник – Всемирный день крысы. Он создан для привлечения внимания к этому неординарному животному, 6 апреля в 14.00 в честь этой даты на природных территориях "Кузьминки-Люблино" специалисты Мосприроды проведут тематическое занятие "День грызуна". Мероприятие рассчитано на ребят старше 10 лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в программе празднования лекция "Кто такие грызуны?", в рамках которой слушатели узнают много интересных фактов об этих зверьках, викторина "Самые необычные", в ходе которой участники попробуют угадать, какая мышь самая маленькая, кто самый большой грызун, какая мышь способна к регенерации тканей, какой самый дорогой грызун в мире и так далее.
Помимо этого, дети познакомятся с шиншиллой, в ходе наблюдения участников ждет небольшой рассказ о биологии шиншиллы. Также гостей праздника ждет мастер-класс "Крыска Лариска" по изготовлению поделки из фетра и игра "Крысиные бега".
"Участники посоревнуются в интеллектуальной игре. Предстоит вспомнить сказки, книги, мультфильмы, где главными героями были мыши и крысы. Ребята поборются за звание "Крысиный король", - говорится в сообщении.
Отмечается, что участие в мероприятии бесплатное, но по записи.
Грачи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля, 18:52Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Мосприрода просит не шуметь на природе для комфортного гнездования птиц
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосприродаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:50В России разрабатывают новую систему контроля шахт с ядерными ракетами
04:23Назван худший способ употребления яиц
04:09В Центробанке рассказали, что такое подозрительный платеж
03:40Российские специалисты подтвердили окупаемость проекта Маска
03:19Президент РАН объяснил, почему пожилым людям важно привиться от COVID-19
03:18Дерматолог рассказала о зависимости, которую вызывает косметика
03:07Минюст США обвинил экс-дипломата в сокрытии финансовых связей с китайцами
03:06Bloomberg оценило восстановление экономики России
03:05Вильфанд спрогнозировал потепление в европейской части России
03:02Диетолог рассказала, можно ли пропускать завтрак
02:36Смертность от COVID-19 в России в феврале сократилась
02:32CNN: подозреваемый в атаке у Капитолия винил в своих проблемах ЦРУ и ФБР
02:11"Может быть опасен": эксперт назвала небезопасные пластиковые контейнеры
02:09Эксперты: пандемия COVID-19 стала новым вызовом для людей с аутизмом
01:57Раскрыта опасность поедания апельсинов
01:57Объявлена дата открытия после реконструкции кинотеатра "Художественный"
01:48Пушков высмеял переговоры Байдена и Зеленского
01:25Состояние офицера, пострадавшего при инциденте у Капитолия, стабильно
01:20Юрист предупредил о незаконных требованиях инспекторов ГИБДД
01:15Во Франции два человека умерли от тромбоза после вакцинации AstraZeneca
Лента новостейМолния