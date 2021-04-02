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День крысы отметят в парке "Кузьминки-Люблино" в Москве 6 апреля
День крысы отметят в парке "Кузьминки-Люблино" в Москве 6 апреля
День крысы отметят в столичном парке "Кузьминки-Люблино" 6 апреля, в парке проведут тематическое занятие "День грызуна", сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T15:17
2021-04-02T15:17
2021-04-02T15:17
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. День крысы отметят в столичном парке "Кузьминки-Люблино" 6 апреля, в парке проведут тематическое занятие "День грызуна", сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."Ежегодно 4 апреля с 2003 года отмечается необычный праздник – Всемирный день крысы. Он создан для привлечения внимания к этому неординарному животному, 6 апреля в 14.00 в честь этой даты на природных территориях "Кузьминки-Люблино" специалисты Мосприроды проведут тематическое занятие "День грызуна". Мероприятие рассчитано на ребят старше 10 лет", - говорится в сообщении.Отмечается, что в программе празднования лекция "Кто такие грызуны?", в рамках которой слушатели узнают много интересных фактов об этих зверьках, викторина "Самые необычные", в ходе которой участники попробуют угадать, какая мышь самая маленькая, кто самый большой грызун, какая мышь способна к регенерации тканей, какой самый дорогой грызун в мире и так далее.Помимо этого, дети познакомятся с шиншиллой, в ходе наблюдения участников ждет небольшой рассказ о биологии шиншиллы. Также гостей праздника ждет мастер-класс "Крыска Лариска" по изготовлению поделки из фетра и игра "Крысиные бега".Отмечается, что участие в мероприятии бесплатное, но по записи.
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РИА Новости
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мосприрода, общество
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. День крысы отметят в столичном парке "Кузьминки-Люблино" 6 апреля, в парке проведут тематическое занятие "День грызуна", сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Ежегодно 4 апреля с 2003 года отмечается необычный праздник – Всемирный день крысы. Он создан для привлечения внимания к этому неординарному животному, 6 апреля в 14.00 в честь этой даты на природных территориях "Кузьминки-Люблино" специалисты Мосприроды
проведут тематическое занятие "День грызуна". Мероприятие рассчитано на ребят старше 10 лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в программе празднования лекция "Кто такие грызуны?", в рамках которой слушатели узнают много интересных фактов об этих зверьках, викторина "Самые необычные", в ходе которой участники попробуют угадать, какая мышь самая маленькая, кто самый большой грызун, какая мышь способна к регенерации тканей, какой самый дорогой грызун в мире и так далее.
Помимо этого, дети познакомятся с шиншиллой, в ходе наблюдения участников ждет небольшой рассказ о биологии шиншиллы. Также гостей праздника ждет мастер-класс "Крыска Лариска" по изготовлению поделки из фетра и игра "Крысиные бега".
"Участники посоревнуются в интеллектуальной игре. Предстоит вспомнить сказки, книги, мультфильмы, где главными героями были мыши и крысы. Ребята поборются за звание "Крысиный король", - говорится в сообщении.
Отмечается, что участие в мероприятии бесплатное, но по записи.