https://ria.ru/20210402/krasnoyarsk-1603913621.html

В Красноярске водитель, уходя от погони, въехал в автосалон

В Красноярске водитель, уходя от погони, въехал в автосалон

Водитель Toyota в Красноярске, уходя от погони, столкнулся с экипажем ДПС и въехал в автосалон, где повредил дорогую иномарку, сообщает пресс-служба управления... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T10:59

2021-04-02T10:59

2021-04-02T12:53

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 2 апр - РИА Новости. Водитель Toyota в Красноярске, уходя от погони, столкнулся с экипажем ДПС и въехал в автосалон, где повредил дорогую иномарку, сообщает пресс-служба управления МВД по краю.В полиции пояснили, что о, возможно, нетрезвом водителе за рулем Toyota экипажу ДПС сообщил автомобилист ночью в пятницу. На требование инспекторов остановиться водитель не реагировал."Инспекторы ДПС на одном из перекрестков города опередили машину нарушителя и попытались заблокировать дальнейшее движение патрульным автомобилем. Однако водитель начал движение и совершил столкновение с экипажем, после чего уехал с места ДТП. Продолжая движение, водитель въехал в здание одного из автосалонов в Центральном районе краевого центра, повредив находящуюся внутри дорогостоящую иномарку. После чего мужчина был задержан полицейскими", - говорится в сообщении.Полицейские выяснили, что ранее между мужчиной и охранником салона произошел конфликт, после чего на посетителя составили административный протокол за хулиганство. В ведомстве сообщили, что на водителя составлен целый ряд административных материалов: неповиновение требованиям представителей власти, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречку, оставление места ДТП.

https://radiosputnik.ria.ru/20210321/dtp-1602195483.html

https://ria.ru/20210208/pereputal-1596570915.html

красноярск

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В Красноярске водитель протаранил Лексус-центр В Красноярске водитель протаранил здание Лексус-центра и помял полицейскую машину. Мужчина ездил в дилерский центр накануне, чтобы сдать машину в трейд-ин, и повздорил там с охранником. На следующий день он решил вернуться и расставить все точки над i. Пока яростный мститель несся в центр, его заметили сотрудники ГАИ, но из-за включенного дальнего света он сам их не заметил – проскочил мимо, слегка задел. Мужчину догнали, когда он уже "припарковался" в стеклянном здании. 2021-04-02T10:59 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярск, происшествия