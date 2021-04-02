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Костин рассказал студентам о цифровой революции в ВТБ
Костин рассказал студентам о цифровой революции в ВТБ
Прибыль ВТБ от внедрения цифровых технологий в 2020 году превысила 10 миллиардов рублей, что вдвое превышает прогнозы, сообщил президент-председатель правления... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T13:44
2021-04-02T13:44
санкт-петербургский государственный университет
втб
андрей костин (банкир)
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Прибыль ВТБ от внедрения цифровых технологий в 2020 году превысила 10 миллиардов рублей, что вдвое превышает прогнозы, сообщил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.Костин принял участие в открытом диалоге со студентами в рамках IX конференции "Менеджмент будущего", которая прошла при поддержке банка в Высшей школе менеджмента СПбГУ. По его словам, за полтора года ВТБ реализовал большую часть задач, которые были поставлены в рамках технологической трансформации. Он подчеркнул, что ВТБ сегодня не уступает ни по уровню цифровизации, ни по качеству финансовых услуг любому мировому банку. "Не случайно очень многие банкиры вернулись, у нас очень много ребят, которые работали в западных банках, вернулись в Россию и работают в ВТБ", — сказал Костин.В системе банка и его дочерних компаний работает уже 13,5 тысяч специалистов по ИТ и "спрос на них огромный", - добавил он.Костин отметил, что государство привлекает ВТБ к решению национальных задач в области цифровой информации. "Мы обладаем сегодня одним из наиболее мощных — наряду с Ростелекомом, Сбербанком, Mail.ru — ресурсов в плане специалистов", — пояснил он, отвечая на вопрос, как убедить молодых людей работать в банках вместо ИТ-компаний.Глава ВТБ также рассказал о процессах роботизации в банке, отметив при этом, что "человек останется, конечно, незаменимым".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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санкт-петербургский государственный университет, втб, андрей костин (банкир), новости компаний - экономика

Костин рассказал студентам о цифровой революции в ВТБ

13:44 02.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин на форуме New Retail Forum. Почта России
Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин на форуме New Retail Forum. Почта России - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Прибыль ВТБ от внедрения цифровых технологий в 2020 году превысила 10 миллиардов рублей, что вдвое превышает прогнозы, сообщил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.
Костин принял участие в открытом диалоге со студентами в рамках IX конференции "Менеджмент будущего", которая прошла при поддержке банка в Высшей школе менеджмента СПбГУ.
По его словам, за полтора года ВТБ реализовал большую часть задач, которые были поставлены в рамках технологической трансформации.
"В конце прошлого года прибыль от внедрения новых технологических продуктов превысила 10 миллиардов рублей, что в два раза превысило прогнозируемые цифры. Мобильный банк переведен на новую ИТ-архитектуру, что позволило увеличить скорость работы ВТБ Онлайн вдвое, а время отклика интерфейсов увеличилось в 10 раз. ВТБ планирует и дальше работать с опережением графика и таким образом завершить основные преобразования в уже в первом квартале 2022 года", - сказал Костин, слова которого приводит пресс-служба банка.
Он подчеркнул, что ВТБ сегодня не уступает ни по уровню цифровизации, ни по качеству финансовых услуг любому мировому банку. "Не случайно очень многие банкиры вернулись, у нас очень много ребят, которые работали в западных банках, вернулись в Россию и работают в ВТБ", — сказал Костин.
В системе банка и его дочерних компаний работает уже 13,5 тысяч специалистов по ИТ и "спрос на них огромный", - добавил он.
Костин отметил, что государство привлекает ВТБ к решению национальных задач в области цифровой информации. "Мы обладаем сегодня одним из наиболее мощных — наряду с Ростелекомом, Сбербанком, Mail.ru — ресурсов в плане специалистов", — пояснил он, отвечая на вопрос, как убедить молодых людей работать в банках вместо ИТ-компаний.
Глава ВТБ также рассказал о процессах роботизации в банке, отметив при этом, что "человек останется, конечно, незаменимым".
"У нас примерно 30 цифровых сотрудников, но планируем, что к концу следующего года их будет 300. Они сегодня уже охватывают около 20 бизнес-процессов. Это рассмотрение обращений клиентов, выплаты по ним, подготовка отчетности – огромная, рутинная работа. Но нет проблемы разделения между роботами и людьми. Это опасно, если мы роботу дадим право принимать окончательное решение. Я всегда шучу, что пока свои мозги работают, искусственный интеллект должен носить подчиненный характер", — заключил он.
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 09:09
ВТБ ожидает в 2021 году замедления темпов роста кредитования россиян
 
Санкт-Петербургский государственный университетВТБАндрей Костин (банкир)Новости компаний - Экономика
 
 
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