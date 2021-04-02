https://ria.ru/20210402/kostin-1603951598.html

Костин рассказал студентам о цифровой революции в ВТБ

Костин рассказал студентам о цифровой революции в ВТБ

Прибыль ВТБ от внедрения цифровых технологий в 2020 году превысила 10 миллиардов рублей, что вдвое превышает прогнозы, сообщил президент-председатель правления... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T13:44

2021-04-02T13:44

2021-04-02T13:44

санкт-петербургский государственный университет

втб

андрей костин (банкир)

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Прибыль ВТБ от внедрения цифровых технологий в 2020 году превысила 10 миллиардов рублей, что вдвое превышает прогнозы, сообщил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.Костин принял участие в открытом диалоге со студентами в рамках IX конференции "Менеджмент будущего", которая прошла при поддержке банка в Высшей школе менеджмента СПбГУ. По его словам, за полтора года ВТБ реализовал большую часть задач, которые были поставлены в рамках технологической трансформации. Он подчеркнул, что ВТБ сегодня не уступает ни по уровню цифровизации, ни по качеству финансовых услуг любому мировому банку. "Не случайно очень многие банкиры вернулись, у нас очень много ребят, которые работали в западных банках, вернулись в Россию и работают в ВТБ", — сказал Костин.В системе банка и его дочерних компаний работает уже 13,5 тысяч специалистов по ИТ и "спрос на них огромный", - добавил он.Костин отметил, что государство привлекает ВТБ к решению национальных задач в области цифровой информации. "Мы обладаем сегодня одним из наиболее мощных — наряду с Ростелекомом, Сбербанком, Mail.ru — ресурсов в плане специалистов", — пояснил он, отвечая на вопрос, как убедить молодых людей работать в банках вместо ИТ-компаний.Глава ВТБ также рассказал о процессах роботизации в банке, отметив при этом, что "человек останется, конечно, незаменимым".

https://realty.ria.ru/20210330/vtb-1603398334.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербургский государственный университет, втб, андрей костин (банкир), новости компаний - экономика