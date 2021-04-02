https://ria.ru/20210402/korruptsiya-1603952825.html

Депутата Ярославской областной думы задержали по подозрению в коррупции

Депутата Ярославской областной думы задержали по подозрению в коррупции

Депутат Ярославской областной думы от партии "Единая Россия" Роман Фомичев задержан по подозрению в совершении коррупционного преступления, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T13:50

2021-04-02T13:50

2021-04-02T13:50

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ярославская областная дума

ярославская область

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 апр – РИА Новости. Депутат Ярославской областной думы от партии "Единая Россия" Роман Фомичев задержан по подозрению в совершении коррупционного преступления, сообщает СУСК РФ по региону.Ранее источник в силовых структурах региона сообщил РИА Новости, что Фомичев задержан, но не уточнил причину задержания."Сотрудниками следственного управления СК России по Ярославской области задержан депутат Ярославской областной думы Роман Фомичев. Мужчина подозревается в совершении коррупционного преступления, выявленного сотрудниками ФСБ России", - говорится в сообщении следственного управления.В облдуме и ярославском региональном отделении "Единой России" пока не комментируют ситуацию.Фомичев работает в областной думе второй созыв, является председателем комитета по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству. Фомичев возглавляет крупный строительный холдинг "Фора".

https://ria.ru/20210330/korruptsiya-1603392539.html

ярославская область

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следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ярославская областная дума, ярославская область, происшествия