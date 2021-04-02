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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
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Российская вакцина защищает от всех вариантов коронавируса, заявил Путин
Российская вакцина защищает от всех вариантов коронавируса, заявил Путин
Российская вакцина эффективна против всех известных до сих пор вариантов коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T13:51
2021-04-02T13:56
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российская вакцина эффективна против всех известных до сих пор вариантов коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин."Она (российская вакцина) эффективна, насколько я понял из разговоров со специалистами, против всех известных до сих пор вариантов этого вируса", - сказал Путин на встрече с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.Дмитриев подтвердил, что так оно и есть."Благодаря тому, что используется два различных укола, мы считаем, что она лучше, чем другие вакцины, по отношению ко всем мутациям. Это доказано по поводу британской мутации, очень большого количества других мутаций. Поэтому мы считаем, что, действительно, у нас одна из самых сильных в мире вакцин, в том числе против мутаций", - сказал он.Путин отметил, что и тест-системы, произведенные в России, определяют практически все варианты мутаций."Да, это очень важно, потому что мутации – это действительно большой вызов для человечества. Но Россия здесь тоже находится впереди многих – и с точки зрения тестирования, и с точки зрения вакцин", - сказал Дмитриев.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Российская вакцина защищает от всех вариантов коронавируса, заявил Путин

13:51 02.04.2021 (обновлено: 13:56 02.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российская вакцина эффективна против всех известных до сих пор вариантов коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Она (российская вакцина) эффективна, насколько я понял из разговоров со специалистами, против всех известных до сих пор вариантов этого вируса", - сказал Путин на встрече с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.
Дмитриев подтвердил, что так оно и есть.
"Благодаря тому, что используется два различных укола, мы считаем, что она лучше, чем другие вакцины, по отношению ко всем мутациям. Это доказано по поводу британской мутации, очень большого количества других мутаций. Поэтому мы считаем, что, действительно, у нас одна из самых сильных в мире вакцин, в том числе против мутаций", - сказал он.
Путин отметил, что и тест-системы, произведенные в России, определяют практически все варианты мутаций.
"Да, это очень важно, потому что мутации – это действительно большой вызов для человечества. Но Россия здесь тоже находится впереди многих – и с точки зрения тестирования, и с точки зрения вакцин", - сказал Дмитриев.
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