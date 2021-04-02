https://ria.ru/20210402/koronavirus-1603946973.html
Челябинские ученые нашли новый способ остановить COVID-19
Челябинские ученые нашли новый способ остановить COVID-19
Ученые из Челябинска совместно с коллегами из-за рубежа выяснили, что компоненты плесневых грибов содержат вещества, которые могут остановить размножение вируса РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T13:22
2021-04-02T13:22
2021-04-02T13:56
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
челябинск
индия
общество
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ЧЕЛЯБИНСК, 2 апр – РИА Новости. Ученые из Челябинска совместно с коллегами из-за рубежа выяснили, что компоненты плесневых грибов содержат вещества, которые могут остановить размножение вируса SARS-CoV2, сообщил в пятницу начальник лаборатории компьютерного моделирования лекарственных средств Южно-Уральского госуниверситета Владимир Потемкин."Эти исследования начались уже в феврале 2020 года, то есть на заре начала COVID-19. У нас еще не было карантина, но мы уже начали работать в этом направлении… Действительно, компоненты плесневых грибов способны ингибировать (остановить функционирование) SARS-CoV2", - цитирует пресс-служба вуза слова Потемкина.Он уточнил, что исследования в 2020 году начал доктор Юрица Новак, который работает в лаборатории Южно-Уральского госуниверситета, сам же он из Хорватии. Также Потемкин добавил, что он совместно с зарубежными коллегами стали авторами статьи "Могут ли натуральные продукты остановить вирус SARS-CoV-2?". Докинг и молекулярно-динамическое исследование базы данных натуральных продуктов/Будущая Медицинская химия, 2021 ( "Can natural products stop the SARS-CoV-2 virus? A docking and molecular dynamics study of a natural product database//FUTURE MEDICINAL CHEMISTRY, 2021).По мнению ученого, возможность создания лекарства на основе полученных знаний зависит от скорости разработки фармацевтической технологии. Он пояснил, что коллеги-ученые из Индии начали эту работу, а Индия - это лидер в производстве лекарств.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, челябинск, индия, общество
ЧЕЛЯБИНСК, 2 апр – РИА Новости.
Ученые из Челябинска
совместно с коллегами из-за рубежа выяснили, что компоненты плесневых грибов содержат вещества, которые могут остановить размножение вируса SARS-CoV2, сообщил в пятницу начальник лаборатории компьютерного моделирования лекарственных средств Южно-Уральского госуниверситета Владимир Потемкин.
"Эти исследования начались уже в феврале 2020 года, то есть на заре начала COVID-19. У нас еще не было карантина, но мы уже начали работать в этом направлении… Действительно, компоненты плесневых грибов способны ингибировать (остановить функционирование) SARS-CoV2", - цитирует пресс-служба вуза слова Потемкина.
Он уточнил, что исследования в 2020 году начал доктор Юрица Новак, который работает в лаборатории Южно-Уральского госуниверситета, сам же он из Хорватии. Также Потемкин добавил, что он совместно с зарубежными коллегами стали авторами статьи "Могут ли натуральные продукты остановить вирус SARS-CoV-2?". Докинг и молекулярно-динамическое исследование базы данных натуральных продуктов/Будущая Медицинская химия, 2021 ( "Can natural products stop the SARS-CoV-2 virus? A docking and molecular dynamics study of a natural product database//FUTURE MEDICINAL CHEMISTRY, 2021).
По мнению ученого, возможность создания лекарства на основе полученных знаний зависит от скорости разработки фармацевтической технологии. Он пояснил, что коллеги-ученые из Индии начали эту работу, а Индия
- это лидер в производстве лекарств.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.