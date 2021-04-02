https://ria.ru/20210402/koronavirus-1603920498.html

В Москве за сутки госпитализировали почти 940 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали почти 940 пациентов с коронавирусом

Почти 940 человек госпитализированы с коронавирусом в больницы Москвы за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T11:33

2021-04-02T11:33

2021-04-02T11:33

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Почти 940 человек госпитализированы с коронавирусом в больницы Москвы за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Ранее стало известно, что в столице выздоровели еще 1324 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 947 694."В Москве выявлено 1764 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 938 человек", - сообщили в штабе.

https://ria.ru/20210401/koronavirus-1603778111.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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