https://ria.ru/20210402/koronavirus-1603920498.html
В Москве за сутки госпитализировали почти 940 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали почти 940 пациентов с коронавирусом
Почти 940 человек госпитализированы с коронавирусом в больницы Москвы за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T11:33
2021-04-02T11:33
2021-04-02T11:33
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Почти 940 человек госпитализированы с коронавирусом в больницы Москвы за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Ранее стало известно, что в столице выздоровели еще 1324 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 947 694."В Москве выявлено 1764 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 938 человек", - сообщили в штабе.
https://ria.ru/20210401/koronavirus-1603778111.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество