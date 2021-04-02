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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210402/koronavirus-1603917543.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший в России темп прироста случаев COVID-19 за сутки - 0,01% - зафиксирован в Туве, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T11:21
2021-04-02T11:21
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
республика ингушетия
магаданская область
республика тыва
общество
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Наименьший в России темп прироста случаев COVID-19 за сутки - 0,01% - зафиксирован в Туве, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва - 0,01%, 2. Магаданская область - 0,02%, 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Ингушетия - 0,06%", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, республика ингушетия, магаданская область, республика тыва, общество

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

11:21 02.04.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Сотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Наименьший в России темп прироста случаев COVID-19 за сутки - 0,01% - зафиксирован в Туве, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва - 0,01%, 2. Магаданская область - 0,02%, 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Ингушетия - 0,06%", - говорится в сообщении.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоРеспублика ИнгушетияМагаданская областьРеспублика ТываОбщество
 
 
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