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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший в России темп прироста случаев COVID-19 за сутки - 0,01% - зафиксирован в Туве, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T11:21
2021-04-02T11:21
2021-04-02T11:21
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
республика ингушетия
магаданская область
республика тыва
общество
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Наименьший в России темп прироста случаев COVID-19 за сутки - 0,01% - зафиксирован в Туве, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва - 0,01%, 2. Магаданская область - 0,02%, 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Ингушетия - 0,06%", - говорится в сообщении.
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