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В МИД прокомментировали инициативу Китая по Ближнему Востоку
В МИД прокомментировали инициативу Китая по Ближнему Востоку
В российском МИД отреагировали на инициативу Пекина по безопасности и стабильности на Ближнем Востоке и считают, что изложенные КНР идеи идут в русле российских РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T19:52
2021-04-02T19:52
россия
ближний восток
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
пекин
китай
в мире
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В российском МИД отреагировали на инициативу Пекина по безопасности и стабильности на Ближнем Востоке и считают, что изложенные КНР идеи идут в русле российских подходов.Комментируя РИА Новости инициативу, в МИД РФ заявили, что "Пекин предлагает конструктивный план действий, предусматривающий отказ от восприятия данного региона сквозь призму "геополитического соперничества".Там пояснили, что "он содержит положения о двухгосударственном решении палестинской проблемы, укреплении режима нераспространения, продвижении принципов коллективной безопасности и запуске механизмов экономической кооперации"."Изложенные в китайской инициативе идеи идут в русле российских внешнеполитических подходов к урегулированию региональных конфликтов через широкий диалог, ориентированный на поиск компромиссных развязок на основе учета законных интересов всех заинтересованных сторон", - добавили в российском министерстве."Готовы к продолжению плотного взаимодействия с КНР в целях укрепления стратегического сотрудничества, поддержания мира и стабильности на всем ближневосточном пространстве", - заключили в МИД России.
https://radiosputnik.ria.ru/20210304/ssha-1599874559.html
россия
ближний восток
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россия, ближний восток, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), пекин, китай, в мире

В МИД прокомментировали инициативу Китая по Ближнему Востоку

19:52 02.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел России
Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В российском МИД отреагировали на инициативу Пекина по безопасности и стабильности на Ближнем Востоке и считают, что изложенные КНР идеи идут в русле российских подходов.
Комментируя РИА Новости инициативу, в МИД РФ заявили, что "Пекин предлагает конструктивный план действий, предусматривающий отказ от восприятия данного региона сквозь призму "геополитического соперничества".
Там пояснили, что "он содержит положения о двухгосударственном решении палестинской проблемы, укреплении режима нераспространения, продвижении принципов коллективной безопасности и запуске механизмов экономической кооперации".
"Изложенные в китайской инициативе идеи идут в русле российских внешнеполитических подходов к урегулированию региональных конфликтов через широкий диалог, ориентированный на поиск компромиссных развязок на основе учета законных интересов всех заинтересованных сторон", - добавили в российском министерстве.
Монумент Вашингтона - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 10:56Сказано в эфире
Эксперт объяснила, почему США назвали Россию и Китай "главными угрозами"
"Готовы к продолжению плотного взаимодействия с КНР в целях укрепления стратегического сотрудничества, поддержания мира и стабильности на всем ближневосточном пространстве", - заключили в МИД России.
 
РоссияБлижний ВостокМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ПекинКитайВ мире
 
 
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