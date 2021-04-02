https://ria.ru/20210402/kommentariy-1604028002.html
В МИД прокомментировали инициативу Китая по Ближнему Востоку
В МИД прокомментировали инициативу Китая по Ближнему Востоку
В российском МИД отреагировали на инициативу Пекина по безопасности и стабильности на Ближнем Востоке и считают, что изложенные КНР идеи идут в русле российских РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T19:52
2021-04-02T19:52
2021-04-02T19:52
россия
ближний восток
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
пекин
китай
в мире
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В российском МИД отреагировали на инициативу Пекина по безопасности и стабильности на Ближнем Востоке и считают, что изложенные КНР идеи идут в русле российских подходов.Комментируя РИА Новости инициативу, в МИД РФ заявили, что "Пекин предлагает конструктивный план действий, предусматривающий отказ от восприятия данного региона сквозь призму "геополитического соперничества".Там пояснили, что "он содержит положения о двухгосударственном решении палестинской проблемы, укреплении режима нераспространения, продвижении принципов коллективной безопасности и запуске механизмов экономической кооперации"."Изложенные в китайской инициативе идеи идут в русле российских внешнеполитических подходов к урегулированию региональных конфликтов через широкий диалог, ориентированный на поиск компромиссных развязок на основе учета законных интересов всех заинтересованных сторон", - добавили в российском министерстве."Готовы к продолжению плотного взаимодействия с КНР в целях укрепления стратегического сотрудничества, поддержания мира и стабильности на всем ближневосточном пространстве", - заключили в МИД России.
https://radiosputnik.ria.ru/20210304/ssha-1599874559.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ближний восток, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), пекин, китай, в мире
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости.
В российском МИД отреагировали на инициативу Пекина
по безопасности и стабильности на Ближнем Востоке
и считают, что изложенные КНР
идеи идут в русле российских подходов.
Комментируя РИА Новости инициативу, в МИД РФ заявили, что "Пекин предлагает конструктивный план действий, предусматривающий отказ от восприятия данного региона сквозь призму "геополитического соперничества".
Там пояснили, что "он содержит положения о двухгосударственном решении палестинской проблемы, укреплении режима нераспространения, продвижении принципов коллективной безопасности и запуске механизмов экономической кооперации".
"Изложенные в китайской инициативе идеи идут в русле российских внешнеполитических подходов к урегулированию региональных конфликтов через широкий диалог, ориентированный на поиск компромиссных развязок на основе учета законных интересов всех заинтересованных сторон", - добавили в российском министерстве.
"Готовы к продолжению плотного взаимодействия с КНР в целях укрепления стратегического сотрудничества, поддержания мира и стабильности на всем ближневосточном пространстве", - заключили в МИД России.