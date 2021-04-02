https://ria.ru/20210402/khischeniya-1603901438.html

Министр образования Бурятии отправлен в отпуск из-за дела о хищениях

Министр образования Бурятии отправлен в отпуск из-за дела о хищениях

Глава Бурятии Алексей Цыденов до выяснения ситуации с делом о крупных хищениях субсидий отправил в отпуск без содержания министра образования и науки республики РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T09:42

2021-04-02T09:42

2021-04-02T09:42

республика бурятия

алексей цыденов

улан-удэ

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 2 апр - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов до выяснения ситуации с делом о крупных хищениях субсидий отправил в отпуск без содержания министра образования и науки республики Баира Жалсанова, сообщили журналистам в пресс-службе главы региона.В конце марта МВД региона сообщило, что силовики провели обыски в министерстве образования Бурятии и комитете образования мэрии Улан-Удэ по делу о крупных хищениях субсидий. В ведомстве пояснили, что полиция расследует дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении руководителя юрлица. По информации силовиков, были похищены средства, выделенные в качестве субсидии на развитие системы дошкольного образования, при этом в министерство образования и науки Бурятии были представлены документы с заведомо ложными сведениями о расходовании денежных средств.По данным пресс-службы, Жалсанов написал на имя главы Бурятии прошение об отставке по собственному желанию. В своем заявлении он выразил уверенность в объективном и справедливом рассмотрении следствием всех обстоятельств дела. При этом отметил, что работал честно и добросовестно.Контролировать работу по взаимодействию с правоохранительными органами глава региона поручил заместителю председателя правительства республики по вопросам безопасности Петру Мордовскому.

https://ria.ru/20210303/putin-1599748892.html

https://ria.ru/20210226/khischenie-1599025682.html

республика бурятия

улан-удэ

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республика бурятия, алексей цыденов, улан-удэ, происшествия