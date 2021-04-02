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Министр образования Бурятии отправлен в отпуск из-за дела о хищениях
Министр образования Бурятии отправлен в отпуск из-за дела о хищениях
Глава Бурятии Алексей Цыденов до выяснения ситуации с делом о крупных хищениях субсидий отправил в отпуск без содержания министра образования и науки республики РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T09:42
2021-04-02T09:42
республика бурятия
алексей цыденов
улан-удэ
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 2 апр - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов до выяснения ситуации с делом о крупных хищениях субсидий отправил в отпуск без содержания министра образования и науки республики Баира Жалсанова, сообщили журналистам в пресс-службе главы региона.В конце марта МВД региона сообщило, что силовики провели обыски в министерстве образования Бурятии и комитете образования мэрии Улан-Удэ по делу о крупных хищениях субсидий. В ведомстве пояснили, что полиция расследует дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении руководителя юрлица. По информации силовиков, были похищены средства, выделенные в качестве субсидии на развитие системы дошкольного образования, при этом в министерство образования и науки Бурятии были представлены документы с заведомо ложными сведениями о расходовании денежных средств.По данным пресс-службы, Жалсанов написал на имя главы Бурятии прошение об отставке по собственному желанию. В своем заявлении он выразил уверенность в объективном и справедливом рассмотрении следствием всех обстоятельств дела. При этом отметил, что работал честно и добросовестно.Контролировать работу по взаимодействию с правоохранительными органами глава региона поручил заместителю председателя правительства республики по вопросам безопасности Петру Мордовскому.
https://ria.ru/20210303/putin-1599748892.html
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республика бурятия, алексей цыденов, улан-удэ, происшествия

Министр образования Бурятии отправлен в отпуск из-за дела о хищениях

09:42 02.04.2021
 
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанк Улан-Удэ
 Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Мария Плотникова
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КРАСНОЯРСК, 2 апр - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов до выяснения ситуации с делом о крупных хищениях субсидий отправил в отпуск без содержания министра образования и науки республики Баира Жалсанова, сообщили журналистам в пресс-службе главы региона.
В конце марта МВД региона сообщило, что силовики провели обыски в министерстве образования Бурятии и комитете образования мэрии Улан-Удэ по делу о крупных хищениях субсидий. В ведомстве пояснили, что полиция расследует дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении руководителя юрлица. По информации силовиков, были похищены средства, выделенные в качестве субсидии на развитие системы дошкольного образования, при этом в министерство образования и науки Бурятии были представлены документы с заведомо ложными сведениями о расходовании денежных средств.
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По данным пресс-службы, Жалсанов написал на имя главы Бурятии прошение об отставке по собственному желанию. В своем заявлении он выразил уверенность в объективном и справедливом рассмотрении следствием всех обстоятельств дела. При этом отметил, что работал честно и добросовестно.
"Поскольку на сегодня официальной информации от МВД нет, Алексей Цыденов наложил резолюцию: оформить отпуск без содержания до выяснения ситуации", - говорится в сообщении.
Контролировать работу по взаимодействию с правоохранительными органами глава региона поручил заместителю председателя правительства республики по вопросам безопасности Петру Мордовскому.
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Республика БурятияАлексей ЦыденовУлан-УдэПроисшествия
 
 
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