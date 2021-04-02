https://ria.ru/20210402/kharbin-1603925991.html

В Харбине начали строить ТЭС, которая будет работать на газе из России

В Харбине начали строить ТЭС, которая будет работать на газе из России

В Новом районе Харбина в среду дан старт строительству тепловой электростанции, которая будет работать на природном газе, поступающем в Китай из России по... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T11:58

2021-04-02T11:58

2021-04-02T11:58

россия-китай: главное

сила сибири (газопровод)

хэйлунцзян

москва

харбин

экономика

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МОСКВА, 2 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". В Новом районе Харбина в среду дан старт строительству тепловой электростанции, которая будет работать на природном газе, поступающем в Китай из России по восточному ответвлению газопровода "Сила Сибири", сообщило Генконсульство РФ в Харбине.Это первый в Харбине промышленный объект на российском природном газе. Генконсул России в Харбине Владимир Ощепков принял участие в церемонии начала работ ТЭС.Как сообщает дипмиссия, сооружаемая когенерационная установка будет обеспечивать местных потребителей не только электрической, но и тепловой энергией. Данный пилотный проект направлен на дальнейшее увеличение доли природного газа в структуре муниципального энергопотребления, реализуется в рамках программы газификации провинции Хэйлунцзян.На полях мероприятия состоялась встреча Генконсула России с первым заместителем губернатора провинции Хэйлунцзян Ли Хайтао, с которым Владимир Ощепков обсудил перспективы расширения энергетического сотрудничества китайского региона с Россией, поясняется в сообщении.Поставки природного газа из России в Китай по газопроводу "Сила Сибири" начались в декабре 2019 года. Российский газ передается китайской стороне на границе в районе Благовещенска и Хэйхэ (провинция Хэйлунцзян). Контракт рассчитан на 30 лет. В течение этого времени в Китай будет экспортировано свыше триллиона кубометров российского газа. В 2020 году по данному трубопроводу из России было поставлено 4,1 миллиарда кубометров углеводородного сырья.

https://realty.ria.ru/20200804/1575361651.html

хэйлунцзян

москва

харбин

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сила сибири (газопровод), хэйлунцзян, москва, харбин, экономика