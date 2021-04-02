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Туризм
https://ria.ru/20210402/izhevsk-1602518163.html
"Бурановские бабушки", пельмени и автомат Калашникова: едем в Ижевск
"Бурановские бабушки", пельмени и автомат Калашникова: едем в Ижевск
Ижевск называют оружейной столицей России, но этот город заслуживает внимания не только ценителей автоматов и винтовок. Тут можно покататься на теплоходе по... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T08:00
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дед мороз
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости, Мария Селиванова. Ижевск называют оружейной столицей России, но этот город заслуживает внимания не только ценителей автоматов и винтовок. Тут можно покататься на теплоходе по самому большому пруду Европы, посмотреть на амурских тигров, попробовать пельмени, которые здесь и изобрели. А потом отправиться в гости к "Бурановским бабушкам" или Тол Бабаю — местному Деду Морозу. Как провести запоминающиеся каникулы в столице Удмуртии — в фотоленте РИА Новости.
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простые рецепты, рецепты, дед мороз, бурановские бабушки, что приготовить, что посмотреть , куда сходить , еда, достопримечательности, фото, туризм, удмуртская республика (удмуртия), ижевск

"Бурановские бабушки", пельмени и автомат Калашникова: едем в Ижевск

08:00 02.04.2021 (обновлено: 08:44 02.04.2021)
 
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости, Мария Селиванова. Ижевск называют оружейной столицей России, но этот город заслуживает внимания не только ценителей автоматов и винтовок. Тут можно покататься на теплоходе по самому большому пруду Европы, посмотреть на амурских тигров, попробовать пельмени, которые здесь и изобрели. А потом отправиться в гости к "Бурановским бабушкам" или Тол Бабаю — местному Деду Морозу. Как провести запоминающиеся каникулы в столице Удмуртии — в фотоленте РИА Новости.
© Pixabay / Alexey Marcov

"Ижевск — это город-завод. Вся жизнь тут начиналась с фабрик и ими же продолжается", — говорит гид Марина Кутьина.

Город основали на берегу реки Иж в 1760 году после открытия неподалеку больших запасов железной руды. Первые жители занимались ее добычей, переработкой и трудились на сталеплавильном производстве.

В начале XIX века, предвидя войну с наполеоновской Францией, здесь открыли завод, выпускающий холодное и огнестрельное оружие.

Сейчас столица Удмуртии — развитый промышленный центр.

Вид на Ижевск
1 из 18

"Ижевск — это город-завод. Вся жизнь тут начиналась с фабрик и ими же продолжается", — говорит гид Марина Кутьина.

Город основали на берегу реки Иж в 1760 году после открытия неподалеку больших запасов железной руды. Первые жители занимались ее добычей, переработкой и трудились на сталеплавильном производстве.

В начале XIX века, предвидя войну с наполеоновской Францией, здесь открыли завод, выпускающий холодное и огнестрельное оружие.

Сейчас столица Удмуртии — развитый промышленный центр.

© Pixabay / Alexey Marcov
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Обычно в Ижевск едут, чтобы посмотреть на оружие, мотоциклы. Интересно собственными глазами увидеть город, где Михаил Калашников разработал свой знаменитый автомат.

Тем, кто интересуется историей огнестрельного оружия, стоит посетить Музейно-выставочный центр имени Михаила Калашникова и музей ОАО "Ижмаш".

Плакат с портретом конструктора - оружейника Михаила Калашникова
2 из 18

Обычно в Ижевск едут, чтобы посмотреть на оружие, мотоциклы. Интересно собственными глазами увидеть город, где Михаил Калашников разработал свой знаменитый автомат.

Тем, кто интересуется историей огнестрельного оружия, стоит посетить Музейно-выставочный центр имени Михаила Калашникова и музей ОАО "Ижмаш".

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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CC BY-SA 4.0 / Vyacheslav Bukharov / Экспозиция музея Ижмаш в Ижевске - мотоциклы производства завода Ижмаш / Cropped image

В музее завода "Ижмаш" за полтора века собрали богатую коллекцию: винтовки, спортивные и охотничьи ружья, пулеметы, пушки, сабли.

"Экспонатов здесь больше, чем в музее Калашникова. А еще есть уникальная выставка ижевских мотоциклов, которую нигде больше не найти", — отмечает экскурсовод Ян Ахундов.

Также на "Ижмаше" — собрание редких экспериментальных моделей машин. "Правда, попасть непросто — это отдельное здание, куда пускают всего раз в неделю. И придется писать официальное письмо на имя гендиректора за две недели до визита, — объясняет гид. — Но это стоит таких усилий".

Экспозиция музея завода Ижмаш
3 из 18

В музее завода "Ижмаш" за полтора века собрали богатую коллекцию: винтовки, спортивные и охотничьи ружья, пулеметы, пушки, сабли.

"Экспонатов здесь больше, чем в музее Калашникова. А еще есть уникальная выставка ижевских мотоциклов, которую нигде больше не найти", — отмечает экскурсовод Ян Ахундов.

Также на "Ижмаше" — собрание редких экспериментальных моделей машин. "Правда, попасть непросто — это отдельное здание, куда пускают всего раз в неделю. И придется писать официальное письмо на имя гендиректора за две недели до визита, — объясняет гид. — Но это стоит таких усилий".

CC BY-SA 4.0 / Vyacheslav Bukharov / Экспозиция музея Ижмаш в Ижевске - мотоциклы производства завода Ижмаш / Cropped image
CC BY-SA 4.0 / Vyacheslav Bukharov / Экспозиция музея стрелкового оружия имени М. Т. Калашникова / Cropped image

В Музейно-выставочном комплексе имени Михаила Калашникова представлены образцы стрелкового оружия, фотографии, книги и личные вещи легендарного конструктора, изобретателя самого массового автомата в мире. А еще там есть тир, где можно проверить себя на меткость.

Экспозиция музейно-выставочного комплекса стрелкового оружия имени М. Т. Калашникова
4 из 18

В Музейно-выставочном комплексе имени Михаила Калашникова представлены образцы стрелкового оружия, фотографии, книги и личные вещи легендарного конструктора, изобретателя самого массового автомата в мире. А еще там есть тир, где можно проверить себя на меткость.

CC BY-SA 4.0 / Vyacheslav Bukharov / Экспозиция музея стрелкового оружия имени М. Т. Калашникова / Cropped image
© РИА Новости / Евгений Биятов

Большинство туристов приезжают в Ижевск из соседних областей — Пермской, Кировской, а также Татарстана, уточняет гид Ян Ахундов.

После посещения музеев оружия многие гости отправляются в ижевские термы — банный комплекс, в котором есть финская баня, русская, турецкий хамам, бассейны.

Граффити на стене в Ижевске
5 из 18

Большинство туристов приезжают в Ижевск из соседних областей — Пермской, Кировской, а также Татарстана, уточняет гид Ян Ахундов.

После посещения музеев оружия многие гости отправляются в ижевские термы — банный комплекс, в котором есть финская баня, русская, турецкий хамам, бассейны.

© РИА Новости / Евгений Биятов
CC BY-SA 2.0 / Alexander Yampolsky /

Местные цирк и зоопарк — из лучших в стране, говорит экскурсовод Марина Кутьина.

Цирк построили в 2003-м, установили там современное световое и акустическое оборудование. В городе проводят фестиваль циркового искусства, на арене часто выступают российские звезды.

На 16 гектарах зоопарка в максимально естественных условиях обитают более 700 животных, в том числе и редкие — амурский тигр, гиббон, орангутан, скорпионы, нильские крокодилы, моржи, волки.

Государственный цирк Удмуртии в Ижевске
6 из 18

Местные цирк и зоопарк — из лучших в стране, говорит экскурсовод Марина Кутьина.

Цирк построили в 2003-м, установили там современное световое и акустическое оборудование. В городе проводят фестиваль циркового искусства, на арене часто выступают российские звезды.

На 16 гектарах зоопарка в максимально естественных условиях обитают более 700 животных, в том числе и редкие — амурский тигр, гиббон, орангутан, скорпионы, нильские крокодилы, моржи, волки.

CC BY-SA 2.0 / Alexander Yampolsky /
CC BY-SA 4.0 / Vyacheslav Bukharov / Центральная площадь Ижевска и здание администрации Удмуртской республики / Cropped image

Там, где сейчас Центральная площадь, до 1970-х были военные казармы и сараи.

Зимой здесь — новогодняя елка и ледовый городок, летом — детские аттракционы, батуты, фастфуд. Рядом — театр оперы и балета, дворец культуры "Металлург", выставочный центр "Галерея".

У фонтана стоит необычная скульптура "Ижик", созданная из 180 килограммов старых ключей.

Центральная площадь Ижевска и здание администрации Удмуртской республики
7 из 18

Там, где сейчас Центральная площадь, до 1970-х были военные казармы и сараи.

Зимой здесь — новогодняя елка и ледовый городок, летом — детские аттракционы, батуты, фастфуд. Рядом — театр оперы и балета, дворец культуры "Металлург", выставочный центр "Галерея".

У фонтана стоит необычная скульптура "Ижик", созданная из 180 килограммов старых ключей.

CC BY-SA 4.0 / Vyacheslav Bukharov / Центральная площадь Ижевска и здание администрации Удмуртской республики / Cropped image
CC BY-SA 4.0 / Vyacheslav Bukharov / Вид на Ижевский пруд / Cropped image

Ижевский пруд — самый большой рукотворный водоем Европы — появился в 1760 году. Понадобилась вода для железоделательного завода.

Пруд даже называют "Ижевским морем" за внушительные размеры — почти 13 километров в длину и столько же в ширину.

Летом там можно покататься на лодке или теплоходе.

Набережная зодчего Дудина — отличное место для прогулок. Ежегодно тут проводится фестиваль скульптур из металлолома.

Ижевский пруд
8 из 18

Ижевский пруд — самый большой рукотворный водоем Европы — появился в 1760 году. Понадобилась вода для железоделательного завода.

Пруд даже называют "Ижевским морем" за внушительные размеры — почти 13 километров в длину и столько же в ширину.

Летом там можно покататься на лодке или теплоходе.

Набережная зодчего Дудина — отличное место для прогулок. Ежегодно тут проводится фестиваль скульптур из металлолома.

CC BY-SA 4.0 / Vyacheslav Bukharov / Вид на Ижевский пруд / Cropped image
CC BY-SA 3.0 / Ramon-apb /

"Лыжи Кулаковой" — так прозвали в народе монумент "Дружба народов", посвященный 400-летию вхождения Удмуртии в состав России. Это узнаваемая достопримечательность, символ города.

Стела возвышается на 46 метров на берегу Ижевского пруда. Сюда ведет пешеходная дорожка от Центральной площади.

Монумент действительно напоминает вертикально стоящие лыжи.

Четырехкратная олимпийская чемпионка Галина Кулакова — легендарная лыжница, уроженка Удмуртии. Ею очень гордятся на родине.

Монумент Дружба народов в Ижевске
9 из 18

"Лыжи Кулаковой" — так прозвали в народе монумент "Дружба народов", посвященный 400-летию вхождения Удмуртии в состав России. Это узнаваемая достопримечательность, символ города.

Стела возвышается на 46 метров на берегу Ижевского пруда. Сюда ведет пешеходная дорожка от Центральной площади.

Монумент действительно напоминает вертикально стоящие лыжи.

Четырехкратная олимпийская чемпионка Галина Кулакова — легендарная лыжница, уроженка Удмуртии. Ею очень гордятся на родине.

CC BY-SA 3.0 / Ramon-apb /
CC BY-SA 4.0 / Vyacheslav Bukharov /

Генеральский дом — усадьба, построенная в черте города в XIX веке для временного проживания руководителей оружейного завода в чине генерала.

Сейчас тут — музей истории Ижевска.

Музей Генеральский дом в Ижевске
10 из 18

Генеральский дом — усадьба, построенная в черте города в XIX веке для временного проживания руководителей оружейного завода в чине генерала.

Сейчас тут — музей истории Ижевска.

CC BY-SA 4.0 / Vyacheslav Bukharov /
CC BY-SA 4.0 / Vyacheslav Bukharov / Экспозиция Национального музея Удмуртской Республики имени Кузебая Герда / Cropped image

В национальном музее имени Кузебая Герда — удмуртского поэта и драматурга — более 200 тысяч экспонатов: коллекции оружия, национальные костюмы удмуртов, крестьянская утварь, книги, фотографии.

Экспозиция национального музея Удмуртской Республики имени Кузебая Герда
11 из 18

В национальном музее имени Кузебая Герда — удмуртского поэта и драматурга — более 200 тысяч экспонатов: коллекции оружия, национальные костюмы удмуртов, крестьянская утварь, книги, фотографии.

CC BY-SA 4.0 / Vyacheslav Bukharov / Экспозиция Национального музея Удмуртской Республики имени Кузебая Герда / Cropped image
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Свято-Михайловский собор находится в самой высокой точке Ижевска, возвышаясь на 67 метров над землей.

Около храма — скульптура в честь святых Петра и Февронии Муромских. Здесь часто фотографируются супружеские пары после венчания. А зимой возле церкви — фестиваль ледяных скульптур ангелов.

Свято-Михайловский собор в Ижевске
12 из 18

Свято-Михайловский собор находится в самой высокой точке Ижевска, возвышаясь на 67 метров над землей.

Около храма — скульптура в честь святых Петра и Февронии Муромских. Здесь часто фотографируются супружеские пары после венчания. А зимой возле церкви — фестиваль ледяных скульптур ангелов.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Александр Горбунов / Перейти в фотобанк

Село Бураново (по-удмуртски — Брангурт) в 36 километрах от Ижевска на весь мир прославил фольклорный коллектив "Бурановские бабушки". Они исполняли российские и зарубежные хиты на удмуртском языке, а в 2012-м году отправились на "Евровидение", где заняли второе место.

Участницы фольклорного коллектива Бурановские бабушки в селе Бураново
13 из 18

Село Бураново (по-удмуртски — Брангурт) в 36 километрах от Ижевска на весь мир прославил фольклорный коллектив "Бурановские бабушки". Они исполняли российские и зарубежные хиты на удмуртском языке, а в 2012-м году отправились на "Евровидение", где заняли второе место.

© РИА Новости / Александр Горбунов
Перейти в фотобанк
© Фото : Этноцентр "Шаман Парк" / ВКонтакте

В Бураново стоит посетить этноцентр "Шаман Парк". Тут предлагают мастер-классы по изготовлению оберегов, рассказывают о магических ритуалах удмуртов, славян, бурятов, индейцев. А еще здесь вам покажут ручного ворона, возводящих плотину бобров, позволят покормить верблюдов.

Этноцентр Шаман Парк в селе Бураново
14 из 18

В Бураново стоит посетить этноцентр "Шаман Парк". Тут предлагают мастер-классы по изготовлению оберегов, рассказывают о магических ритуалах удмуртов, славян, бурятов, индейцев. А еще здесь вам покажут ручного ворона, возводящих плотину бобров, позволят покормить верблюдов.

© Фото : Этноцентр "Шаман Парк" / ВКонтакте
© Фото : Официальный сайт Тол Бабая

В 90 километрах от Ижевска, в поселке Шаркан — усадьба Тол Бабая, удмуртского Деда Мороза. Загляните в его избу, домики местной Бабы-Яги и Кикиморы, перекусите в кафе, покатайтесь на аттракционах, ватрушках, квадроциклах.

Усадьба Тол Бабая
15 из 18

В 90 километрах от Ижевска, в поселке Шаркан — усадьба Тол Бабая, удмуртского Деда Мороза. Загляните в его избу, домики местной Бабы-Яги и Кикиморы, перекусите в кафе, покатайтесь на аттракционах, ватрушках, квадроциклах.

© Фото : Официальный сайт Тол Бабая
CC BY-SA 4.0 / Vyacheslav Bukharov / Действующая ветряная мельница на территории Лудорвайского музея / Cropped image

В 18 километрах от Ижевска — архитектурно-этнографический музей-заповедник под открытым небом "Лудорвай".

На 60 гектарах, разделенных на пять секторов, представлены типичные усадьбы северных, южных и центральных удмуртов, русских и татар.

Вы увидите предметы быта (прялки, утварь, посуду, люльки, орудия труда), узнаете об обычаях и обрядах народов, живших в Удмуртии в последние пару веков.

Туристы посещают ветряную мельницу, бани, пасеку, амбар, избу-читальню и фотографируются в национальных костюмах.

Травяные чаи, еда, приготовленная в печи, — приятное дополнение к экскурсии.

Ветряная мельница на территории архитектурно-этнографического музея-заповедника Лудорвай
16 из 18

В 18 километрах от Ижевска — архитектурно-этнографический музей-заповедник под открытым небом "Лудорвай".

На 60 гектарах, разделенных на пять секторов, представлены типичные усадьбы северных, южных и центральных удмуртов, русских и татар.

Вы увидите предметы быта (прялки, утварь, посуду, люльки, орудия труда), узнаете об обычаях и обрядах народов, живших в Удмуртии в последние пару веков.

Туристы посещают ветряную мельницу, бани, пасеку, амбар, избу-читальню и фотографируются в национальных костюмах.

Травяные чаи, еда, приготовленная в печи, — приятное дополнение к экскурсии.

CC BY-SA 4.0 / Vyacheslav Bukharov / Действующая ветряная мельница на территории Лудорвайского музея / Cropped image
© Depositphotos / dpconst

Удмуртию называют родиной пельменя. Ежегодно в феврале здесь проходит фестиваль, посвященный этому блюду.

Пельмени
17 из 18

Удмуртию называют родиной пельменя. Ежегодно в феврале здесь проходит фестиваль, посвященный этому блюду.

© Depositphotos / dpconst
© Depositphotos / AlinaYa

Еще один гастрономический хит республики — перепечи. Это открытые круглые ватрушки из ржаной муки с начинкой из мяса, грибов, овощей, залитых яйцом. Обязательно попробуйте!

Удмуртские перепечи
18 из 18

Еще один гастрономический хит республики — перепечи. Это открытые круглые ватрушки из ржаной муки с начинкой из мяса, грибов, овощей, залитых яйцом. Обязательно попробуйте!

© Depositphotos / AlinaYa
 
Туризмпростые рецептыРецептыДед МорозБурановские бабушкичто приготовитьчто посмотретькуда сходитьЕдаДостопримечательностиТуризмУдмуртская Республика (Удмуртия)Ижевск
 
 
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