"Бурановские бабушки", пельмени и автомат Калашникова: едем в Ижевск
"Ижевск — это город-завод. Вся жизнь тут начиналась с фабрик и ими же продолжается", — говорит гид Марина Кутьина.
Город основали на берегу реки Иж в 1760 году после открытия неподалеку больших запасов железной руды. Первые жители занимались ее добычей, переработкой и трудились на сталеплавильном производстве.
В начале XIX века, предвидя войну с наполеоновской Францией, здесь открыли завод, выпускающий холодное и огнестрельное оружие.
Сейчас столица Удмуртии — развитый промышленный центр.
"Ижевск — это город-завод. Вся жизнь тут начиналась с фабрик и ими же продолжается", — говорит гид Марина Кутьина.
Город основали на берегу реки Иж в 1760 году после открытия неподалеку больших запасов железной руды. Первые жители занимались ее добычей, переработкой и трудились на сталеплавильном производстве.
В начале XIX века, предвидя войну с наполеоновской Францией, здесь открыли завод, выпускающий холодное и огнестрельное оружие.
Сейчас столица Удмуртии — развитый промышленный центр.
Обычно в Ижевск едут, чтобы посмотреть на оружие, мотоциклы. Интересно собственными глазами увидеть город, где Михаил Калашников разработал свой знаменитый автомат.
Тем, кто интересуется историей огнестрельного оружия, стоит посетить Музейно-выставочный центр имени Михаила Калашникова и музей ОАО "Ижмаш".
Обычно в Ижевск едут, чтобы посмотреть на оружие, мотоциклы. Интересно собственными глазами увидеть город, где Михаил Калашников разработал свой знаменитый автомат.
Тем, кто интересуется историей огнестрельного оружия, стоит посетить Музейно-выставочный центр имени Михаила Калашникова и музей ОАО "Ижмаш".
В музее завода "Ижмаш" за полтора века собрали богатую коллекцию: винтовки, спортивные и охотничьи ружья, пулеметы, пушки, сабли.
"Экспонатов здесь больше, чем в музее Калашникова. А еще есть уникальная выставка ижевских мотоциклов, которую нигде больше не найти", — отмечает экскурсовод Ян Ахундов.
Также на "Ижмаше" — собрание редких экспериментальных моделей машин. "Правда, попасть непросто — это отдельное здание, куда пускают всего раз в неделю. И придется писать официальное письмо на имя гендиректора за две недели до визита, — объясняет гид. — Но это стоит таких усилий".
В музее завода "Ижмаш" за полтора века собрали богатую коллекцию: винтовки, спортивные и охотничьи ружья, пулеметы, пушки, сабли.
"Экспонатов здесь больше, чем в музее Калашникова. А еще есть уникальная выставка ижевских мотоциклов, которую нигде больше не найти", — отмечает экскурсовод Ян Ахундов.
Также на "Ижмаше" — собрание редких экспериментальных моделей машин. "Правда, попасть непросто — это отдельное здание, куда пускают всего раз в неделю. И придется писать официальное письмо на имя гендиректора за две недели до визита, — объясняет гид. — Но это стоит таких усилий".
В Музейно-выставочном комплексе имени Михаила Калашникова представлены образцы стрелкового оружия, фотографии, книги и личные вещи легендарного конструктора, изобретателя самого массового автомата в мире. А еще там есть тир, где можно проверить себя на меткость.
В Музейно-выставочном комплексе имени Михаила Калашникова представлены образцы стрелкового оружия, фотографии, книги и личные вещи легендарного конструктора, изобретателя самого массового автомата в мире. А еще там есть тир, где можно проверить себя на меткость.
Большинство туристов приезжают в Ижевск из соседних областей — Пермской, Кировской, а также Татарстана, уточняет гид Ян Ахундов.
После посещения музеев оружия многие гости отправляются в ижевские термы — банный комплекс, в котором есть финская баня, русская, турецкий хамам, бассейны.
Большинство туристов приезжают в Ижевск из соседних областей — Пермской, Кировской, а также Татарстана, уточняет гид Ян Ахундов.
После посещения музеев оружия многие гости отправляются в ижевские термы — банный комплекс, в котором есть финская баня, русская, турецкий хамам, бассейны.
Местные цирк и зоопарк — из лучших в стране, говорит экскурсовод Марина Кутьина.
Цирк построили в 2003-м, установили там современное световое и акустическое оборудование. В городе проводят фестиваль циркового искусства, на арене часто выступают российские звезды.
На 16 гектарах зоопарка в максимально естественных условиях обитают более 700 животных, в том числе и редкие — амурский тигр, гиббон, орангутан, скорпионы, нильские крокодилы, моржи, волки.
Местные цирк и зоопарк — из лучших в стране, говорит экскурсовод Марина Кутьина.
Цирк построили в 2003-м, установили там современное световое и акустическое оборудование. В городе проводят фестиваль циркового искусства, на арене часто выступают российские звезды.
На 16 гектарах зоопарка в максимально естественных условиях обитают более 700 животных, в том числе и редкие — амурский тигр, гиббон, орангутан, скорпионы, нильские крокодилы, моржи, волки.
Там, где сейчас Центральная площадь, до 1970-х были военные казармы и сараи.
Зимой здесь — новогодняя елка и ледовый городок, летом — детские аттракционы, батуты, фастфуд. Рядом — театр оперы и балета, дворец культуры "Металлург", выставочный центр "Галерея".
У фонтана стоит необычная скульптура "Ижик", созданная из 180 килограммов старых ключей.
Там, где сейчас Центральная площадь, до 1970-х были военные казармы и сараи.
Зимой здесь — новогодняя елка и ледовый городок, летом — детские аттракционы, батуты, фастфуд. Рядом — театр оперы и балета, дворец культуры "Металлург", выставочный центр "Галерея".
У фонтана стоит необычная скульптура "Ижик", созданная из 180 килограммов старых ключей.
Ижевский пруд — самый большой рукотворный водоем Европы — появился в 1760 году. Понадобилась вода для железоделательного завода.
Пруд даже называют "Ижевским морем" за внушительные размеры — почти 13 километров в длину и столько же в ширину.
Летом там можно покататься на лодке или теплоходе.
Набережная зодчего Дудина — отличное место для прогулок. Ежегодно тут проводится фестиваль скульптур из металлолома.
Ижевский пруд — самый большой рукотворный водоем Европы — появился в 1760 году. Понадобилась вода для железоделательного завода.
Пруд даже называют "Ижевским морем" за внушительные размеры — почти 13 километров в длину и столько же в ширину.
Летом там можно покататься на лодке или теплоходе.
Набережная зодчего Дудина — отличное место для прогулок. Ежегодно тут проводится фестиваль скульптур из металлолома.
"Лыжи Кулаковой" — так прозвали в народе монумент "Дружба народов", посвященный 400-летию вхождения Удмуртии в состав России. Это узнаваемая достопримечательность, символ города.
Стела возвышается на 46 метров на берегу Ижевского пруда. Сюда ведет пешеходная дорожка от Центральной площади.
Монумент действительно напоминает вертикально стоящие лыжи.
Четырехкратная олимпийская чемпионка Галина Кулакова — легендарная лыжница, уроженка Удмуртии. Ею очень гордятся на родине.
"Лыжи Кулаковой" — так прозвали в народе монумент "Дружба народов", посвященный 400-летию вхождения Удмуртии в состав России. Это узнаваемая достопримечательность, символ города.
Стела возвышается на 46 метров на берегу Ижевского пруда. Сюда ведет пешеходная дорожка от Центральной площади.
Монумент действительно напоминает вертикально стоящие лыжи.
Четырехкратная олимпийская чемпионка Галина Кулакова — легендарная лыжница, уроженка Удмуртии. Ею очень гордятся на родине.
Генеральский дом — усадьба, построенная в черте города в XIX веке для временного проживания руководителей оружейного завода в чине генерала.
Сейчас тут — музей истории Ижевска.
Генеральский дом — усадьба, построенная в черте города в XIX веке для временного проживания руководителей оружейного завода в чине генерала.
Сейчас тут — музей истории Ижевска.
В национальном музее имени Кузебая Герда — удмуртского поэта и драматурга — более 200 тысяч экспонатов: коллекции оружия, национальные костюмы удмуртов, крестьянская утварь, книги, фотографии.
В национальном музее имени Кузебая Герда — удмуртского поэта и драматурга — более 200 тысяч экспонатов: коллекции оружия, национальные костюмы удмуртов, крестьянская утварь, книги, фотографии.
Свято-Михайловский собор находится в самой высокой точке Ижевска, возвышаясь на 67 метров над землей.
Около храма — скульптура в честь святых Петра и Февронии Муромских. Здесь часто фотографируются супружеские пары после венчания. А зимой возле церкви — фестиваль ледяных скульптур ангелов.
Свято-Михайловский собор находится в самой высокой точке Ижевска, возвышаясь на 67 метров над землей.
Около храма — скульптура в честь святых Петра и Февронии Муромских. Здесь часто фотографируются супружеские пары после венчания. А зимой возле церкви — фестиваль ледяных скульптур ангелов.
Село Бураново (по-удмуртски — Брангурт) в 36 километрах от Ижевска на весь мир прославил фольклорный коллектив "Бурановские бабушки". Они исполняли российские и зарубежные хиты на удмуртском языке, а в 2012-м году отправились на "Евровидение", где заняли второе место.
Село Бураново (по-удмуртски — Брангурт) в 36 километрах от Ижевска на весь мир прославил фольклорный коллектив "Бурановские бабушки". Они исполняли российские и зарубежные хиты на удмуртском языке, а в 2012-м году отправились на "Евровидение", где заняли второе место.
В Бураново стоит посетить этноцентр "Шаман Парк". Тут предлагают мастер-классы по изготовлению оберегов, рассказывают о магических ритуалах удмуртов, славян, бурятов, индейцев. А еще здесь вам покажут ручного ворона, возводящих плотину бобров, позволят покормить верблюдов.
В Бураново стоит посетить этноцентр "Шаман Парк". Тут предлагают мастер-классы по изготовлению оберегов, рассказывают о магических ритуалах удмуртов, славян, бурятов, индейцев. А еще здесь вам покажут ручного ворона, возводящих плотину бобров, позволят покормить верблюдов.
В 90 километрах от Ижевска, в поселке Шаркан — усадьба Тол Бабая, удмуртского Деда Мороза. Загляните в его избу, домики местной Бабы-Яги и Кикиморы, перекусите в кафе, покатайтесь на аттракционах, ватрушках, квадроциклах.
В 90 километрах от Ижевска, в поселке Шаркан — усадьба Тол Бабая, удмуртского Деда Мороза. Загляните в его избу, домики местной Бабы-Яги и Кикиморы, перекусите в кафе, покатайтесь на аттракционах, ватрушках, квадроциклах.
В 18 километрах от Ижевска — архитектурно-этнографический музей-заповедник под открытым небом "Лудорвай".
На 60 гектарах, разделенных на пять секторов, представлены типичные усадьбы северных, южных и центральных удмуртов, русских и татар.
Вы увидите предметы быта (прялки, утварь, посуду, люльки, орудия труда), узнаете об обычаях и обрядах народов, живших в Удмуртии в последние пару веков.
Туристы посещают ветряную мельницу, бани, пасеку, амбар, избу-читальню и фотографируются в национальных костюмах.
Травяные чаи, еда, приготовленная в печи, — приятное дополнение к экскурсии.
В 18 километрах от Ижевска — архитектурно-этнографический музей-заповедник под открытым небом "Лудорвай".
На 60 гектарах, разделенных на пять секторов, представлены типичные усадьбы северных, южных и центральных удмуртов, русских и татар.
Вы увидите предметы быта (прялки, утварь, посуду, люльки, орудия труда), узнаете об обычаях и обрядах народов, живших в Удмуртии в последние пару веков.
Туристы посещают ветряную мельницу, бани, пасеку, амбар, избу-читальню и фотографируются в национальных костюмах.
Травяные чаи, еда, приготовленная в печи, — приятное дополнение к экскурсии.
Удмуртию называют родиной пельменя. Ежегодно в феврале здесь проходит фестиваль, посвященный этому блюду.
Удмуртию называют родиной пельменя. Ежегодно в феврале здесь проходит фестиваль, посвященный этому блюду.
Еще один гастрономический хит республики — перепечи. Это открытые круглые ватрушки из ржаной муки с начинкой из мяса, грибов, овощей, залитых яйцом. Обязательно попробуйте!
Еще один гастрономический хит республики — перепечи. Это открытые круглые ватрушки из ржаной муки с начинкой из мяса, грибов, овощей, залитых яйцом. Обязательно попробуйте!