"Бурановские бабушки", пельмени и автомат Калашникова: едем в Ижевск

"Ижевск — это город-завод. Вся жизнь тут начиналась с фабрик и ими же продолжается", — говорит гид Марина Кутьина.

Город основали на берегу реки Иж в 1760 году после открытия неподалеку больших запасов железной руды. Первые жители занимались ее добычей, переработкой и трудились на сталеплавильном производстве.

В начале XIX века, предвидя войну с наполеоновской Францией, здесь открыли завод, выпускающий холодное и огнестрельное оружие.

Сейчас столица Удмуртии — развитый промышленный центр.