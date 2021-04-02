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США не примут участие в заседании по СВПД в Вене, заявили в МИД Ирана
США не примут участие в заседании по СВПД в Вене, заявили в МИД Ирана
США не примут участие в предстоящем на следующей неделе заседании по Совместному всеобъемлющему плану действий в Вене, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T15:18
2021-04-02T15:18
2021-04-02T15:18
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
аббас аракчи
михаил ульянов
мид ирана
франция
вена
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. США не примут участие в предстоящем на следующей неделе заседании по Совместному всеобъемлющему плану действий в Вене, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи."Заседание, в котором делегация Ирана примет участие, является заседанием совместной комиссии, где будут участвовать только страны-участницы (Россия, Китай, Франция, Великобритания и Германия, а также Иран и представители ЕС - ред.). Цель (встречи) - рассмотрение возможного возвращения США в СВПД", - сказал Аракчи, как следует из заявления внешнеполитического ведомства Ирана.По его словам, "США не будут присутствовать ни в одной встрече, где участвует Иран, в том числе на заседании совместной комиссии по ядерной сделке".Ранее МИД Ирана сообщил о предстоящей на следующей неделе встрече по ядерной сделке, а постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что заседание комиссии по СВПД пройдёт в Вене в очном формате 6 апреля на уровне политдиректоров.
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), аббас аракчи, михаил ульянов, мид ирана, франция, вена, иран, сша, в мире