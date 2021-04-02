Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210402/iran-1603969867.html
США не примут участие в заседании по СВПД в Вене, заявили в МИД Ирана
США не примут участие в заседании по СВПД в Вене, заявили в МИД Ирана
США не примут участие в предстоящем на следующей неделе заседании по Совместному всеобъемлющему плану действий в Вене, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T15:18
2021-04-02T15:18
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
аббас аракчи
михаил ульянов
мид ирана
франция
вена
иран
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/150834/33/1508343362_0:97:5184:3013_1920x0_80_0_0_725cc4a207fca125a750e0bfd60ab372.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. США не примут участие в предстоящем на следующей неделе заседании по Совместному всеобъемлющему плану действий в Вене, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи."Заседание, в котором делегация Ирана примет участие, является заседанием совместной комиссии, где будут участвовать только страны-участницы (Россия, Китай, Франция, Великобритания и Германия, а также Иран и представители ЕС - ред.). Цель (встречи) - рассмотрение возможного возвращения США в СВПД", - сказал Аракчи, как следует из заявления внешнеполитического ведомства Ирана.По его словам, "США не будут присутствовать ни в одной встрече, где участвует Иран, в том числе на заседании совместной комиссии по ядерной сделке".Ранее МИД Ирана сообщил о предстоящей на следующей неделе встрече по ядерной сделке, а постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что заседание комиссии по СВПД пройдёт в Вене в очном формате 6 апреля на уровне политдиректоров.
https://ria.ru/20210317/uran-1601564296.html
франция
вена
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/150834/33/1508343362_240:0:4848:3456_1920x0_80_0_0_0837c85acaeb142128b543c0195e69f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совместный всеобъемлющий план действий (свпд), аббас аракчи, михаил ульянов, мид ирана, франция, вена, иран, сша, в мире

США не примут участие в заседании по СВПД в Вене, заявили в МИД Ирана

15:18 02.04.2021
 
© AP Photo / Vahid SalemiЗаместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© AP Photo / Vahid Salemi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. США не примут участие в предстоящем на следующей неделе заседании по Совместному всеобъемлющему плану действий в Вене, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.
"Заседание, в котором делегация Ирана примет участие, является заседанием совместной комиссии, где будут участвовать только страны-участницы (Россия, Китай, Франция, Великобритания и Германия, а также Иран и представители ЕС - ред.). Цель (встречи) - рассмотрение возможного возвращения США в СВПД", - сказал Аракчи, как следует из заявления внешнеполитического ведомства Ирана.
По его словам, "США не будут присутствовать ни в одной встрече, где участвует Иран, в том числе на заседании совместной комиссии по ядерной сделке".
Ранее МИД Ирана сообщил о предстоящей на следующей неделе встрече по ядерной сделке, а постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что заседание комиссии по СВПД пройдёт в Вене в очном формате 6 апреля на уровне политдиректоров.
Иран - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта, 00:28
СМИ: Иран начал обогащать уран на усовершенствованных центрифугах
 
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Аббас АракчиМихаил УльяновМИД ИранаФранцияВенаИранСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:50В России разрабатывают новую систему контроля шахт с ядерными ракетами
04:23Назван худший способ употребления яиц
04:09В Центробанке рассказали, что такое подозрительный платеж
03:40Российские специалисты подтвердили окупаемость проекта Маска
03:19Президент РАН объяснил, почему пожилым людям важно привиться от COVID-19
03:18Дерматолог рассказала о зависимости, которую вызывает косметика
03:07Минюст США обвинил экс-дипломата в сокрытии финансовых связей с китайцами
03:06Bloomberg оценило восстановление экономики России
03:05Вильфанд спрогнозировал потепление в европейской части России
03:02Диетолог рассказала, можно ли пропускать завтрак
02:36Смертность от COVID-19 в России в феврале сократилась
02:32CNN: подозреваемый в атаке у Капитолия винил в своих проблемах ЦРУ и ФБР
02:11"Может быть опасен": эксперт назвала небезопасные пластиковые контейнеры
02:09Эксперты: пандемия COVID-19 стала новым вызовом для людей с аутизмом
01:57Раскрыта опасность поедания апельсинов
01:57Объявлена дата открытия после реконструкции кинотеатра "Художественный"
01:48Пушков высмеял переговоры Байдена и Зеленского
01:25Состояние офицера, пострадавшего при инциденте у Капитолия, стабильно
01:20Юрист предупредил о незаконных требованиях инспекторов ГИБДД
01:15Во Франции два человека умерли от тромбоза после вакцинации AstraZeneca
Лента новостейМолния