https://ria.ru/20210402/integratsiya-1603945635.html
Головченко: общие усилия с Россией поспособствуют развитию интеграции
Головченко: общие усилия с Россией поспособствуют развитию интеграции
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко поздравил своего российского коллегу Михаила Мишустина с Днем единения народов двух стран, выразив уверенность, что... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T13:17
2021-04-02T13:17
2021-04-02T13:17
союзное государство
роман головченко
россия
михаил мишустин
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595821256_0:98:2915:1739_1920x0_80_0_0_708614fbd24b1febb20f27ab491953f3.jpg
МИНСК, 2 апр – РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко поздравил своего российского коллегу Михаила Мишустина с Днем единения народов двух стран, выразив уверенность, что совместные усилия стран будут содействовать углублению интеграционного взаимодействия."Премьер-министр Беларуси Роман Головченко направил председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину поздравительный адрес по случаю Дня единения народов Беларуси и России. Роман Головченко выразил уверенность, что совместные усилия и в дальнейшем будут содействовать развитию всего комплекса двусторонних отношений и углублению интеграционного взаимодействия между Республикой Беларусь и Российской Федерацией", - говорится в сообщении пресс-службы белорусского правительства в пятницу.В пресс-службе процитировали поздравление, в котором говорится, что "в ходе союзного строительства проделана огромная работа по расширению белорусско-российских торгово-экономических, научно-технических и гуманитарных связей, укреплению обороноспособности стран".
https://ria.ru/20210402/putin-1603903981.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595821256_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_4b3e8714ffffb26b7085ec8fad9879ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман головченко, россия, михаил мишустин, белоруссия