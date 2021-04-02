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Союзное государство
https://ria.ru/20210402/integratsiya-1603945635.html
Головченко: общие усилия с Россией поспособствуют развитию интеграции
Головченко: общие усилия с Россией поспособствуют развитию интеграции
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко поздравил своего российского коллегу Михаила Мишустина с Днем единения народов двух стран, выразив уверенность, что... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T13:17
2021-04-02T13:17
союзное государство
роман головченко
россия
михаил мишустин
белоруссия
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МИНСК, 2 апр – РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко поздравил своего российского коллегу Михаила Мишустина с Днем единения народов двух стран, выразив уверенность, что совместные усилия стран будут содействовать углублению интеграционного взаимодействия."Премьер-министр Беларуси Роман Головченко направил председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину поздравительный адрес по случаю Дня единения народов Беларуси и России. Роман Головченко выразил уверенность, что совместные усилия и в дальнейшем будут содействовать развитию всего комплекса двусторонних отношений и углублению интеграционного взаимодействия между Республикой Беларусь и Российской Федерацией", - говорится в сообщении пресс-службы белорусского правительства в пятницу.В пресс-службе процитировали поздравление, в котором говорится, что "в ходе союзного строительства проделана огромная работа по расширению белорусско-российских торгово-экономических, научно-технических и гуманитарных связей, укреплению обороноспособности стран".
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роман головченко, россия, михаил мишустин, белоруссия

Головченко: общие усилия с Россией поспособствуют развитию интеграции

13:17 02.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Белоруссии Роман Головченко
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МИНСК, 2 апр – РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко поздравил своего российского коллегу Михаила Мишустина с Днем единения народов двух стран, выразив уверенность, что совместные усилия стран будут содействовать углублению интеграционного взаимодействия.
"Премьер-министр Беларуси Роман Головченко направил председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину поздравительный адрес по случаю Дня единения народов Беларуси и России. Роман Головченко выразил уверенность, что совместные усилия и в дальнейшем будут содействовать развитию всего комплекса двусторонних отношений и углублению интеграционного взаимодействия между Республикой Беларусь и Российской Федерацией", - говорится в сообщении пресс-службы белорусского правительства в пятницу.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко (справа) во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
Вчера, 10:03Союзное государство
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
В пресс-службе процитировали поздравление, в котором говорится, что "в ходе союзного строительства проделана огромная работа по расширению белорусско-российских торгово-экономических, научно-технических и гуманитарных связей, укреплению обороноспособности стран".
 
Союзное государствоРоман ГоловченкоРоссияМихаил МишустинБелоруссия
 
 
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