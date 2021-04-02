https://ria.ru/20210402/infrastruktura-1603972743.html
Воробьев: во Фрязино нужно своевременно открыть инфраструктурные объекты
Воробьев: во Фрязино нужно своевременно открыть инфраструктурные объекты
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главе городского округа Фрязино Дмитрию Воробьеву проконтролировать своевременный ввод водозаборных узлов, РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T15:47
2021-04-02T15:47
2021-04-02T15:47
новости подмосковья
жкх
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главе городского округа Фрязино Дмитрию Воробьеву проконтролировать своевременный ввод водозаборных узлов, школы, а также работы по благоустройству центра города, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья."В течение ближайших двух лет в городском округе Фрязино введут школу и построят два ВЗУ (водозаборных узла). Кроме того, запланировано благоустроить центр города. Губернатор поручил главе округа Дмитрию Воробьеву контролировать сроки сдачи объектов", - утверждается в пресс-релизе.Отмечается, что в 2022 году качественная питьевая вода придет в дома 26 тысяч жителей городского округа Фрязино.
https://ria.ru/20210402/zhilfond-1603943382.html
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жкх, андрей воробьев, московская область (подмосковье), фрязино