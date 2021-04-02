https://ria.ru/20210402/immunitet-1603933207.html

Привитых "Спутником V" проверят на клеточный иммунитет к коронавирусу

Привитых "Спутником V" проверят на клеточный иммунитет к коронавирусу

НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России планирует провести в ближайшее время расширенное исследование на наличие клеточного иммунитета у... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T12:31

2021-04-02T12:31

2021-04-02T12:31

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

александр гинцбург

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599750859_0:187:3117:1940_1920x0_80_0_0_ab4ea51b9c4462a3967fda44ebb8cd50.jpg

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России планирует провести в ближайшее время расширенное исследование на наличие клеточного иммунитета у привитых от COVID-19 вакциной "Спутник V", полученные данные будут внесены в инструкцию к препарату, сообщил в интервью РИА Новости директор центра Александр Гинцбург."В ближайшее время, соответственно, я думаю, сделаем более расширенное официальное исследование под эгидой Минздрава России, чтобы те параметры, которые мы получим в результате этого исследования, официально внести в регистрационное досье и инструкцию по медицинскому применению вакцины", - сказал Гинцбург.Он отметил, что всем проверять клеточный иммунитет после вакцинации "Спутником V" не нужно, так как это долгосрочный опыт и он не всегда дает однозначный ответ.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, александр гинцбург, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)