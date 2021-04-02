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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210402/immunitet-1603933207.html
Привитых "Спутником V" проверят на клеточный иммунитет к коронавирусу
Привитых "Спутником V" проверят на клеточный иммунитет к коронавирусу
НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России планирует провести в ближайшее время расширенное исследование на наличие клеточного иммунитета у... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T12:31
2021-04-02T12:31
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
александр гинцбург
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России планирует провести в ближайшее время расширенное исследование на наличие клеточного иммунитета у привитых от COVID-19 вакциной "Спутник V", полученные данные будут внесены в инструкцию к препарату, сообщил в интервью РИА Новости директор центра Александр Гинцбург."В ближайшее время, соответственно, я думаю, сделаем более расширенное официальное исследование под эгидой Минздрава России, чтобы те параметры, которые мы получим в результате этого исследования, официально внести в регистрационное досье и инструкцию по медицинскому применению вакцины", - сказал Гинцбург.Он отметил, что всем проверять клеточный иммунитет после вакцинации "Спутником V" не нужно, так как это долгосрочный опыт и он не всегда дает однозначный ответ.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, александр гинцбург, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

Привитых "Спутником V" проверят на клеточный иммунитет к коронавирусу

12:31 02.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедики в кабинете вакцинации от COVID-19
Медики в кабинете вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России планирует провести в ближайшее время расширенное исследование на наличие клеточного иммунитета у привитых от COVID-19 вакциной "Спутник V", полученные данные будут внесены в инструкцию к препарату, сообщил в интервью РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.
"В ближайшее время, соответственно, я думаю, сделаем более расширенное официальное исследование под эгидой Минздрава России, чтобы те параметры, которые мы получим в результате этого исследования, официально внести в регистрационное досье и инструкцию по медицинскому применению вакцины", - сказал Гинцбург.
Он отметил, что всем проверять клеточный иммунитет после вакцинации "Спутником V" не нужно, так как это долгосрочный опыт и он не всегда дает однозначный ответ.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииАлександр ГинцбургНИИ им. Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи)
 
 
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